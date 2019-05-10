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Çalıntı ve hacizli araçların parçalanarak satıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 09:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda farklı illerden getirilen hacizli ve çalıntı araçları parçalayarak sattıkları gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, farklı illerden getirilen hacizli ve çalıntı araçları parçalayarak sattıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Diyarbakır'da 4 kişinin Türkiye'nin farklı illerinde hacizli yakalamalı ve çalıntı olarak aranan araçları 3. Sanayi Bölgesi'nde bulunan iş yerlerinde parçalayarak sattıkları, bahse konu araç sahiplerinin araçlarını bu şahıslara satarak haksız kazanç elde ettikleri yönünde bilgi elde edildiği bildirildi.

Devam eden çalışmalarda batı illerinden getirilen araçların sanayi bölgesinde bulunan iki ayrı iş yeri ve bir konutta parçalanarak satıldığı, bu adreslerde farklı araçlara ait çok miktarda araç parçaları ile plakaların mevcut olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu adreslere dün düzenlenen, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 29 hacizli yakalamalı araç, 4 trafikten men ve hak mahrumiyeti olan araçlara ait plaka ile üzerinde şasi numaraları bulunan 67 motor, araç gövdesi ve kaporta aksamlarının parçalanmış şekilde ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, 4 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Araçlar ve plakalar üzerinde yapılan incelemede, bazı araçların yediemin otoparkında muhafaza altında olan araçlardan olduğu tespit edildi. Tahkikat derinleştirilerek devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevler artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız sürmektedir."

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Çalıntı araçlar Diyarbakır operasyon

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