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Çalıntı yatla kaçmaya çalışan kaçaklar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 13:59 | Son Güncelleme

BODRUM (Muğla), DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koydan çalınan özel bir yatla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çalıntı yatla kaçmaya çalışan kaçaklar yakalandı

BODRUM (Muğla), DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koydan çalınan özel bir yatla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bağlı 'Philo' adlı yat, gece saat 00.15 sıralarında çalındı. İhbar üzerine yatı bulmak için Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Ekipler çalıntı yatı, saat 02.00 sıralarında Yalıkavak açıklarında tespit etti. Durdurulan yatta 5'i Suriye, 1'i Irak ve 14'ü Filistin uyruklu toplam 20 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçaklar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. Ele geçirilen özel yat ise Yalıkavak Limanı'na çekildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Çalıntı yatla kaçmaya çalışan kaçaklar yakalandı

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