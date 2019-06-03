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Çalıntı yatla yurt dışına çıkmaya çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:45 | Son Güncelleme

Muğla'da yasa dışı yollardan çalıntı yatla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıntı yatla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, "Phılo" isimli özel yatın Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bağlı bulunduğu yerden çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yatın göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılabileceğini değerlendiren ekipler, çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı.

Çalınan yatın Yalıkavak açıklarında görülmesi üzerine durdurulan yatta, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 20 kişi belirlendi.

Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Yat ise ekipler tarafından Yalıkavak limanına götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum göçmen Muğla Sahil Güvenlik

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