Çalışan Çocuk Sayısında Rekor Artış

Kapsamlı raporda, dünyada çocukların yüzde 70'inin tarım sektöründe çalıştığı, bunu yüzde 20 oranıyla hizmet sektörü ve yüzde 10 oranında ise sanayinin izlediği belirtildi.

Raporda, hükümetlerin çocuk işçiler sorununu çözmek için çabalarını ciddi bir şekilde arttırması gerektiği ayrıca uluslararası kalkınma bankalarının çocuk işçiliğini önlemek için gerekli yatırımlara öncelik vermesi gerektiği kaydedildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF tarafından hazırlanan ’Çocuk işçiler ve eğilimleri 2020’ raporunda, hükümetlerin çocukları iş gücünden alıp okula geri döndürebilecek programlar konusunda yatırımların daha da arttırılması gerektiği belirtildi.

Raporda, son dört yılda dünyada çalışan çocuk sayısının 8,4 milyon artarak dünya genelinde 160 milyona yükseldiği açıkladı. Corona salgını yüzünden dünyada çok sayıda çocuğun çalışmak zorunda kaldığı, saptanan rakamların endişe verici olduğu açıklandı.

Rapora göre, dünyada 5-11 yaş arasındaki çalışan çocukların yaklaşık yüzde 28'inin çalıştıkları için eğitimden yoksun kaldıkları, 12-14 yaş grubundaki çocukların çalışmak zorunda kaldıkları için yüzde 35'inin okula gidemediği ifade edildi.

Raporda erkek çocukların kızlara oranda daha fazla çalıştıklarına ancak bu farkın kız çocukların evlerinde ev işi yapmak zorunda kaldıkları için aradaki cinsiyet farkının kapanarak eşitlendiğine dikkat çekiliyor. Kız çocuklarının haftada ortalama 21 saat ev işi yapmak zorunda kaldıklarının altı çiziliyor.

Kentlerde çalışan çocuk oranın yüzde 5 olduğu ancak kırsal bölgelerde bu oranın üçe katlanarak yüzde 14 oranına yükseldiği belirtildi. Raporda, küresel olarak 5 -11 yaş gurubundaki çalışan çocuk sayısının arttığı bu durumun endişe verici olduğu kaydedildi.

Rapora dikkat çeken unsurlardan biri de en fazla çocuk işçinin bulunduğu Sahra Afrika’sında nüfus artışı, kriz ve çatışmalar, aşırı yoksulluk ve yetersiz sosyal güvenlik önlemleri yüzünden son dört yılda 16,6 milyon çocuğun daha çocuk işçi ordusuna katılması oldu.