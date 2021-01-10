Çalışan Gazeteciler Günü’nde Siyasilerden Farklı Mesajlar

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınlanan mesajlarda demokrasinin vazgeçilmezi olan basının önemi öne çıkarken basın özgürlüğü kavramı için görüş farklılıkları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde yaptığı açıklamada “Basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dolayısıyla yalan ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelesinde gazetecilerin de büyük sorumluluğu bulunmaktadır” dedi.
Salgında, zor koşullarda görevlerini yapan basın mensuplarına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını, “Tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görev başında vefat eden gazetecilere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu düşüncelerle, tüm basın çalışanlarına başarılar temenni ediyor, kendilerini en kalbi duygularla selamlıyorum” diyerek tamamladı.
Kılıçdaroğlu: "Hiçbir gazeteci gazetecilik faaliyetinden kaynaklı iddialarla tutuklanmamalı"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Ankara’da basın toplantısı düzenledi. Gazeteciliğin kamu görevi olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Haber kaynağını ve halkın haber alma hakkını korumak için bu düzenlemeler yapılmıştır. Medyanın dördüncü güç olarak halk adına yasama, yargı ve yürütmeyi denetlemesini sağlamıştır. Parlamentoda olumsuz bir haberi geniş kitlelere ulaştıran medyadır” dedi.
Basında büyük bir baskı olduğunun altını çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Dostlarımızla birlikte iktidara geldiğimiz zaman neler yapacağız?” diyerek on madde açıkladı.
-Herhangi bir medya sahibi başka bir faaliyette bulunmamalı. Aktif siyasette faaliyette bulunmamalı.
-Gazetelerin dağıtımı bütün medya sahiplerinin ortak olduğu şirket tarafından yapılmalı.
-Medyada sendikalaşma şart olmalı. Zorunlu olmalı. Gazeteci patronuna karşı da özgür olmalı. Haberinin arkasında durabilmeli.
-RTÜK’ün yeniden yapılandırılması gerekiyor. Siyasi partilere tanınan kontenjan düşürülmeli.
-Hiçbir gazeteci gazetecilik faaliyetinden kaynaklı iddialarla tutuklanmamalı.
-Basın İlan Kurumu internet medyasını da kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmalı.
-Evrensel kriterlere uygun şeffaf ve denetlenebilir reyting sistemine getirilmeli.
-Basın kartı meslek örgütlerinin ortak katılımıyla oluşturulacak kurum tarafından verilmeli. Kimin gazeteci olup olmayacağı gazeteciler karar vermeli.
-Evrensel kriterler hariç sansür yasaklanmalı.
-Sosyal medyada, alternatif medyada yayınlanan haberlerle ilgili bağımsız denetim kurulu oluşturulmalı.