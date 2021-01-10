Çalışan Gazeteciler Günü’nde Siyasilerden Farklı Mesajlar

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınlanan mesajlarda demokrasinin vazgeçilmezi olan basının önemi öne çıkarken basın özgürlüğü kavramı için görüş farklılıkları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde yaptığı açıklamada “Basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dolayısıyla yalan ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelesinde gazetecilerin de büyük sorumluluğu bulunmaktadır” dedi.

Salgında, zor koşullarda görevlerini yapan basın mensuplarına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını, “Tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görev başında vefat eden gazetecilere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu düşüncelerle, tüm basın çalışanlarına başarılar temenni ediyor, kendilerini en kalbi duygularla selamlıyorum” diyerek tamamladı.