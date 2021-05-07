Çalışan izin belgesi geçerlilik süresi uzatıldı | Çalışan izin belgesi ne zamana kadar uzatıldı? İzni olanın yeniden belge alması gerekiyor mu?

Tam kapanma süreci içerisinde çalışanların sokağa çıkabilmeleri için gerekli olan tam kapanma çalışan izin belgesi talebi e-Devlet üzerinden alınabiliyordu. Ancak yoğun talep oluşması sonucu pek çok vatandaş belgelerini alamadı. Bunun üzerine ise İçişleri Bakanlığı, eski çalışan izin belgelerinin geçerlilik tarihini 2 Mayıs’tan 7 Mayıs’a kadar uzatmıştı. Alınan bir yeni kararla, eski çalışan izin belgelerinin tarihi bir kez daha uzatıldı.
Genelgede, "Nace kodu eşleşme hatası", muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda, sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için "çalışma izni görev belgesi formunun" geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00'a kadar uzatıldığı kaydedildi.
YENİ GENELGENİN İÇERİĞİ
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması" konulu genelge gönderildiği belirtildi.
Genelgede, tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevlileri tespit edilerek duyurulduğu hatırlatıldı.
Genelgeyle kısıtlamalarından muaf işyerlerinde görevli kişilere e-başvuru sistemi üzerinden "çalışma izin belgesi" veya manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri yetkilisince imzalanıp onaylanan "çalışma izni görev belgesi formunu" alma zorunluluğunun getirildiği vurgulanırken, bugün itibarıyla 9,5 milyona yakın başvurunun neticelendirilerek belge düzenlendiği vurgulandı.