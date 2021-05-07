Çalışan izin belgesi geçerlilik süresi uzatıldı | Çalışan izin belgesi ne zamana kadar uzatıldı? İzni olanın yeniden belge alması gerekiyor mu?

Tam kapanma süreci içerisinde çalışanların sokağa çıkabilmeleri için gerekli olan tam kapanma çalışan izin belgesi talebi e-Devlet üzerinden alınabiliyordu. Ancak yoğun talep oluşması sonucu pek çok vatandaş belgelerini alamadı. Bunun üzerine ise İçişleri Bakanlığı, eski çalışan izin belgelerinin geçerlilik tarihini 2 Mayıs’tan 7 Mayıs’a kadar uzatmıştı. Alınan bir yeni kararla, eski çalışan izin belgelerinin tarihi bir kez daha uzatıldı.

ÇALIŞAN İZİN BELGESİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Genelgede, "Nace kodu eşleşme hatası", muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda, sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için "çalışma izni görev belgesi formunun" geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

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