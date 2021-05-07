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Çalışan izin belgesi geçerlilik süresi uzatıldı | Çalışan izin belgesi ne zamana kadar uzatıldı? İzni olanın yeniden belge alması gerekiyor mu?

07.05.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliklerine yeni bir “tam kapanma” genelgesi daha gönderdi. Yeni gönderile genelgeye göre, 7 Mayıs tarihine kadar uzatılan çalışan izin belgesinin süresi tekrar uzatıldı. 26 Nisan tarihinde açıklanan tam kapanma kararının ardından, tam kapanma süreci için yeni belge talebinde bulunmuştu. e-Devlet’te yaşanan sorun nedeniyle ise birçok vatandaş çalışan izin belgelerini çıkartamadı.

Çalışan izin belgesi geçerlilik süresi uzatıldı | Çalışan izin belgesi ne zamana kadar uzatıldı? İzni olanın yeniden belge alması gerekiyor mu?

Tam kapanma süreci içerisinde çalışanların sokağa çıkabilmeleri için gerekli olan tam kapanma çalışan izin belgesi talebi e-Devlet üzerinden alınabiliyordu. Ancak yoğun talep oluşması sonucu pek çok vatandaş belgelerini alamadı. Bunun üzerine ise İçişleri Bakanlığı, eski çalışan izin belgelerinin geçerlilik tarihini 2 Mayıs’tan 7 Mayıs’a kadar uzatmıştı. Alınan bir yeni kararla, eski çalışan izin belgelerinin tarihi bir kez daha uzatıldı.

ÇALIŞAN İZİN BELGESİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Genelgede, "Nace kodu eşleşme hatası", muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda, sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için "çalışma izni görev belgesi formunun" geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

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YENİ GENELGENİN İÇERİĞİ
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması" konulu genelge gönderildiği belirtildi.

Genelgede, tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevlileri tespit edilerek duyurulduğu hatırlatıldı.

Genelgeyle kısıtlamalarından muaf işyerlerinde görevli kişilere e-başvuru sistemi üzerinden "çalışma izin belgesi" veya manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri yetkilisince imzalanıp onaylanan "çalışma izni görev belgesi formunu" alma zorunluluğunun getirildiği vurgulanırken, bugün itibarıyla 9,5 milyona yakın başvurunun neticelendirilerek belge düzenlendiği vurgulandı.


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