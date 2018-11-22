Bypass ameliyatı da geleneksel olarak, hasta kalp akciğer makinesine bağlı iken gerçekleştirilir. Kalp akciğer makinesine bağlı hastada kalp durdurulduğu için ameliyat hareketsiz bir ortamda güvenle yapılır. Ancak her ne kadar bu durum büyük bir avantaj olsa da kalp akciğer makinesi doğal olmayan bir uygulama olduğu için hastaların bazı organlarında fonksiyon bozuklukları görülme riskini artar.
Fakat çalışmakta olan bir kalpte gerçekleştirilen koroner bypass işleminde böyle bir risk bulunmaz. Çalışan kalpte koroner bypass ameliyatlarında kalp çalışmaya devam eder. Sadece üzerinde operasyon gerçekleştirilecek olan bölgenin hareketleri azaltılır. Çalışan kalbe gerçekleştirilen bypass ile ameliyat sonrası iyileşme süreci genellikle daha hızlı olur.
AVANTAJLARI
Çalışan kalpte gerçekleştirilen koroner bypass işleminin klasik yöntemlere göre birçok avantajı bulunuyor. Bunların başında ameliyatta ihtiyaç duyulan kan miktarı gelir. Hastaların büyük bir çoğunluğunda kan nakline ihtiyaç duyulur.
Operasyon esnasında kan kaybının minimum seviyede olması hastaların ameliyat sonrasında kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar. Ayrıca bypass operasyonlarının ardından görülen böbrek yetmezliği ya da akciğer yetmezliği gibi rahatsızlıkların görülme olasılığı da oldukça düşük.
Nadiren de olsa geleneksel bypass sonrasında bazı hastaların zihinsel fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelir. Fakat çalışan kalpte gerçekleştirilen koroner bypass operasyonlarında bu tarz zihinsel fonksiyon bozuklukları belirgin derecede az miktarda görülür.
KİMLER İÇİN AVANTAJLI?
Çalışan kalpte koroner bypass cerrahisi aslında uygun hastaların hepsi için avantajlıdır. Burada önemli olan ameliyatın bu konuda oldukça tecrübeli olan bir ekip tarafından yapılması.
Ameliyatı gerçekleştiren cerrah kadar anestezi doktorunun da bu konudaki tecrübesi çok önemli. Bu operasyon özellikle yakın dönemde beyin rahatsızlığı geçirmiş hastalarda, ileri derecede akciğer rahatsızlığı olanlarda, böbrek fonksiyonları orta ve ileri derecede bozuk olan kişilerde oldukça avantajlı.
Kalpten çıkan ana damar olan aortanın ileri derecede kireçli olduğu hastalarda bu damara hiç dokunmadan bypass yine bu yöntemle gerçekleştirilebilir. Hastanın anestezi altında daha kısa süre kalması daha az yoğun bakım süresi anlamına gelir. Hastaların hastanede kalış süreleri de daha kısadır.
Prof. Dr. Ali Civelek
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
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