Çalışan kalpte koroner bypass cerrahisi

Bypass ameliyatı da geleneksel olarak, hasta kalp akciğer makinesine bağlı iken gerçekleştirilir. Kalp akciğer makinesine bağlı hastada kalp durdurulduğu için ameliyat hareketsiz bir ortamda güvenle yapılır. Ancak her ne kadar bu durum büyük bir avantaj olsa da kalp akciğer makinesi doğal olmayan bir uygulama olduğu için hastaların bazı organlarında fonksiyon bozuklukları görülme riskini artar.

Fakat çalışmakta olan bir kalpte gerçekleştirilen koroner bypass işleminde böyle bir risk bulunmaz. Çalışan kalpte koroner bypass ameliyatlarında kalp çalışmaya devam eder. Sadece üzerinde operasyon gerçekleştirilecek olan bölgenin hareketleri azaltılır. Çalışan kalbe gerçekleştirilen bypass ile ameliyat sonrası iyileşme süreci genellikle daha hızlı olur.

AVANTAJLARI

Çalışan kalpte gerçekleştirilen koroner bypass işleminin klasik yöntemlere göre birçok avantajı bulunuyor. Bunların başında ameliyatta ihtiyaç duyulan kan miktarı gelir. Hastaların büyük bir çoğunluğunda kan nakline ihtiyaç duyulur.