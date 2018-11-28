Çalışan Ücretlerindeki Artış Geriliyor

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi olarak adlandırılan 20 ülkeden oluşan G20 ülkeleri arasındaki, gelişmekte olan ülkelerdeyse son 20 yıldaki fiyat artışlarının, üç katına yükseldiğini belirtiyor. Bu ülkelerde geçen yılki fiyat artışı yüzde 4,3 oldu. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bu ülkelerdeki fiyat artışı 2016 yılındaysa yüzde 4,9’du. Gelişmiş ülkelerdeki ücretlerde görülen artışsa yüzde 0,04’te kaldı.

Rapor ayrıca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat artışları konusunda ciddi farklar olduğuna dikkat çekiyor.

Bu hesaplamadan Çin’deki fiyat artışları çıkarıldığında dünya genelindeki artışın daha da düşmüş olduğu görülüyor.

ILO’nun açıkladığı rapora göre dünya genelinde kadınlara ödenen ücretler de yine erkeklere ödenen ücretlerin yüzde 20 gerisinde kalmaya devam ediyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun verilerine göre, çalışan ücretlerindeki artış 2017 yılında, 2008’den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. 2008 yılında dünya genelindeki ekonomik kriz, artışların düşük kalmasına neden olmuştu.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder raporun açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada özellikle kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farklılıklarına dikkat çekti. Ryder, “Tüm ülkeler cinsiyet eşitsizliğin arkasında neler olduğunu daha iyi anlamaya çalışmalı ve bunu gidermek konusunda atılacak adımları hızlandırmalı” dedi.

Raporu kalem alan kişilerden biri olan Rosalia Vazquez-Alvarez de “Birçok ülkede kadınlar erkeklerden daha iyi eğitimli olmalarına karşın erkeklerle aynı pozisyonlarda çalışmalarına rağmen daha düşük ücretler alıyorlar” dedi.

Vazquez-Alvarez bu durumun izah edilemeyen bir fenomen durumunda olduğuna dikkat çekti.

