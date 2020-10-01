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Çalışandan patronunu şoke eden şaka! Gözlerine inanamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 15:44 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta patronuna şaka yapmak isteyen çalışanlar aracının stop lambalarını sökerek yerine not bırakıp 5 TL bıraktı. Olayın şaka olduğu ortaya çıkınca aracın sahibi rahat bir nefes aldı.

Çalışandan patronunu şoke eden şaka! Gözlerine inanamadı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yıkama yağlama işi uğraşan Mehmet Durmuş’un çalışanı patronuna öyle bir şey yaptı ki patronu çılgına döndü. Sanayide oto yıkama işiyle uğraşan Mehmet Durmuş’un çalışanı sabah patron işe gelmeden aracının stop farlarını sökerek “Ağabey kusura bakma paraya ihtiyacım vardı” notunu yazıp 5 TL para bıraktı. Durumu sosyal medyaya yükleyen iş yeri çalışanı patronundan tepki gördü. Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görünce patron Mehmet Durmuş, yaşanan olayı hoş karşılamaya başladı.

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Yaşanan olayı anlatan iş yeri çalışanı “Patronumuza şaka yapmak istedik. Patron işe gelmeden arabasının top farını söktük ve sosyal medyaya yükledik. Patron bize ilk başta baya bir tepki gösterdi ama tıklanma rekorları kırılınca bizden yana olmaya başladı. Yaptığımız bu olay tamamen şaka amaçlıdır. Patronumuzu kızdırmak amaçlı bir video düzenlendik” şeklinde konuştu.

DHA

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