HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çalışanı iki hafta arayla trafik cezası yiyen iş yeri sahibi, cezaya tepki gösterdi

Çalışanı iki hafta arayla trafik cezası yiyen iş yeri sahibi, cezaya tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 16:19 | Son Güncelleme

Sivas’ta polis ekiplerinin yaptığı motosiklet denetiminde kurallara uymayan 5 sürücüye toplamda 10 bin 260 TL cezai işlem uygulandı.Polis ekipleri, kent merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sivas’ta polis ekiplerinin yaptığı motosiklet denetiminde kurallara uymayan 5 sürücüye toplamda 10 bin 260 TL cezai işlem uygulandı.
Polis ekipleri, kent merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan 5 motosikletliye ceza yağdı. Sürücülere ve motosiklet sahiplerine yazılan cezaların miktarı toplamda 10 bin 260 TL oldu.
Alpaslan Mazman isimli bir işletmeciyse çalışanına iki hafta arayla ceza yayılmasına tepki gösterdi. Mazman, “Bu cezayı nasıl ödeyeceğim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyorCumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor
e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?
1/
En Çok Okunan Haberler
Enkaz altından sevindiren haber! Eşi ve ailesi büyük mutluluk yaşadı
Enkaz altından sevindiren haber! Eşi ve ailesi büyük mutluluk yaşadı
Star TV'den İbo Show kararı!
Star TV'den İbo Show kararı!
3 katı çöküp yan yatan bina böyle desteklendi
3 katı çöküp yan yatan bina böyle desteklendi
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Diğer Haberler
İzmir depremi ile ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşıma gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor
İzmir'de Berk Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
İzmir'de Berk Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
Esenyurt'ta pompalı tüfekli komşu dehşeti! 2 ölü, 1 yaralı
Esenyurt'ta pompalı dehşet! 2 ölü, 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki depremle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki depremle ilgili açıklama
Mavi Dolunay (Mavi Ay) nedir? Mavi Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? NASA Mavi Ay canlı yayın nereden izlenir?
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.