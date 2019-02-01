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Çalışanı ile eşini kaçıran patron adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 08:45 | Son Güncelleme

Adana’da kendisini 3 milyon lira dolandırdığını ileri sürdüğü çalışanı ile karısını kaçırdığı iddia edilen iş adamı ve 8 arkadaşı, adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da kendisini 3 milyon lira dolandırdığını ileri sürdüğü çalışanı ile karısını kaçırdığı iddia edilen iş adamı ve 8 arkadaşı, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da müteahhitlik ve tekstil işiyle uğraşan M.Ç., yanında çalışan Ç.K.’nın kendisini 3 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hakkında şikayette bulundu. Ancak Ç.K. bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine M.Ç. arkadaşlarıyla birlikte Ç.K.’yi aramaya başladı. 30 Ocak günü de Ç.K.’nin Adana’da olduğunu öğrenen iş adamı M.Ç., yanına 8 arkadaşını alarak Adana’ya geldi. Ç.K.’nin bir kargo şubesi önünde olduğunu belirleyen M.Ç., arkadaşlarıyla birlikte borcunu vermeyen Ç.K. ve yanında bulanan karısı S.K.’yi minibüs ve otomobil ile kaçırdı. Olaya tanık olan kargo çalışanları ve vatandaşlar polisi aradı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve polis merkezi ekipleri ihbar üzerine alarma geçti. Polis kısa sürede minibüsü Mithat Özsan Bulvarı’nda bulurken, içindeki şahısları ve kaçırıldığı ileri sürülen Ç.K.’yi yakaladı. Zanlıları gözaltına alırken Ç.K. "Bana para verdiğini ileri süren şahıslar beni ve eşimi kaçırdı. Beni vuracaklarını söylediler eşimi de dağa götürdüler" diye konuştu.
Polis daha sonra otomobil ile kaçırılan kadını da bulup olay yerine getirdi. Burada kadın polis tarafından zanlıların elinden alındı. İş adamı M.Ç. ise Ç.K.’nin kendisinin yanında çalıştığını ve 3 milyon lira dolandırıp kaçtığını, bugün de Adana’da olduğunu öğrenip gelip kendisinden parasını almak için yanlarına aldıklarını, kaçırma ve alıkoymanın olmadığını öne sürdü.
İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, suçlamaları kabul etmedi.

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