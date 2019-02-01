HABER

Çalışanı ile eşini kaçıran patron ve 7 arkadaşı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 11:16 | Son Güncelleme

Adana’da kendisini 3 milyon lira dolandırdığını ileri sürdüğü yanında çalışan kişi ile karısını kaçırdığı iddia edilen iş adamı ve 7 arkadaşı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde 30 Ocak günü meydana geldi.

Adana’da kendisini 3 milyon lira dolandırdığını ileri sürdüğü yanında çalışan kişi ile karısını kaçırdığı iddia edilen iş adamı ve 7 arkadaşı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde 30 Ocak günü meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da müteahhitlik ve tekstil işiyle uğraşan M.Ç., yanında çalışan Ç.K.’nin kendisini 3 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hakkında şikayette bulundu. Ancak Ç.K. bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine M.Ç. arkadaşlarıyla birlikte Ç.K.’yi aramaya başladı. 30 Ocak günü de Ç.K.’nin Adana’da olduğunu öğrenen iş adamı M.Ç., yanına 8 arkadaşını alarak Adana’ya geldi. Ç.K.’nin bir kargo şubesi önünde olduğunu belirleyen M.Ç., arkadaşlarıyla birlikte borcunu vermeyen Ç.K. ve yanında bulunan eşi S.K.’yi minibüs ve otomobil ile kaçırdı. Olaya tanık olan kargo çalışanları ve vatandaşlar polisi aradı. Bunun üzerine iş adamı ve 9 zanlı yakalandı. Karı koca ise zanlıların elinden kurtarıldı. Zanlı iş adamı M.Ç. kaçırma suçlamalarını kabul etmeyerek, Ç.K.’nin yanında çalıştığını, kendisini 3 milyon lira dolandırdığını, borcunu tahsil etmeye çalıştığını söyledi. Ç.K. ise kendisini ve eşini kaçırdıklarını, ölümle tehdit ettiklerini, eşini dağa kaldırdıklarını iddia etti. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Patron ve 7 arkadaşı tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Patron ve 7 arkadaşı tutuklandı, diğer zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Yakıt deposundaki uyuşturucu 'ödüllü burun'la bulunduYakıt deposundaki uyuşturucu 'ödüllü burun'la bulundu
ATM'lerden 20 milyonluk vurgun yapan çete çökertildiATM'lerden 20 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.