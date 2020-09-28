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Çalışanın iş yeri sahibini silahla vurma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 18:49 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir çalışan iş yeri sahibini silahla ağır yaralarken, olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir çalışan iş yeri sahibini silahla ağır yaralarken, olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Çalışanın iş yeri sahibini silahla yaraladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Bornova ilçesinde Küçük Park adıyla bilinen Kazım Dirik Mahallesi 161. Sokak’ta meydana gelen silahlı kavgayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre, sayısal bayi işleten A.E.B. ve çalışanı Ç.M., birkaç gün önce kasada eksik para çıkması sonucu tartıştı. Tartışmada iş yeri sahibi A.E.B., çalışanı Ç.M.’yi hırsızlıkla suçladı ve parayı getirmesi konusunda anlaşma yaptı. Bugün Ç.M.’nin parayı getirdiği esnada bir tartışma daha çıktı. Çıkan tartışma sonucunda Ç.M., iş yeri sahibi A.E.B.’ye yanında getirdiği silahla 6 el ateş ederek iki yerinden vurdu. Tüm bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ç.M.’yi suç aleti silahla beraber yakaladı. Yaralı A.E.B. ise 112 sağlık ekiplerince Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı A.E.B’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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