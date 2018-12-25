"Çalışanın kazancının enflasyon karşısında korunacak olması çok olumlu"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, net asgari ücrette yüzde 26’lık artışla çalışanın kazancının enflasyon karşısında korunacak olmasının çok olumlu olduğunu bildirdi.

Avdagiç, yaptığı yazlı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün aldığı kararla asgari ücretin 2019 yılında net 2 bin 20 lira olarak belirlediğini hatırlatarak, yeni ücretin çalışanlar ve işverenler için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam teşviklerine gelecek yıl devam edileceği ve 2019’da asgari ücret prim desteğinin 12 ay boyunca verileceği yönündeki açıklamasının da çok önemli bir müjde olduğunu belirten Avdagiç, "Asgari ücret prim desteği devreye alınırken, 100 lira olan destek tutarının günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmesi ve bu teşvikin tüm çalışanlara uygulanması çok yararlı olacaktır." ifadesini kullandı.

Net asgari ücrette yüzde 26’lık artışla çalışanın kazancının enflasyon karşısında korunacak olmasının çok olumlu olduğunu kaydeden Avdagiç, "Bununla birlikte KOBİ’lerin içinde bulunduğumuz ekonomik durumda korunması, reel sektörün çarklarının hızlanarak dönmesi de hayatidir. Hem emekçi mağdur edilmemeli hem de işveren, işçi ile ücret arasında bırakılmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.