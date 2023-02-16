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Çalışanlara e-postayla duyurdu! YouTube CEO’su Susan Wojcicki istifa etti

16.02.2023 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu olan YouTube’ın CEO’su Susan Wojcicki istifa etti.

Çalışanlara e-postayla duyurdu! YouTube CEO’su Susan Wojcicki istifa etti

Teknoloji devi Google’ın ilk çalışanlarından biri olan ve dünyaca ünlü çevrim içi video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube’un CEO’su Susan Wojcicki, çalışanlara gönderdiği bir e-postada istifa ettiğini duyurdu. 54 yaşındaki Wojcicki'nin yerini yardımcısı Neal Mohan'ın alacağı açıklandı.

Wojcicki'nin istifası, YouTube'un reklam gelirinin TikTok ve Facebook'un reels gibi kısa biçimli video hizmetleri ve Netflix gibi platformların izlenme süresi için yoğun rekabetin ortasında ikinci çeyrekte düşmesi sonrası geldi.

Wojcicki e-postada, "aile, sağlık ve kişisel projelere" odaklanacağını ve Alphabet'te danışmanlık rolü üstlenmeyi planladığını söyledi. Daha önce Google'da reklam ürünlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Wojcicki, 2014'te YouTube'un CEO'su olmuştu.

Google'a 2008'de katılan Stanford Üniversitesi mezunu olan Mohan ise, YouTube’da Shorts ve Music'i oluşturmaya odaklanmıştı. CEO değişikliği Google hisselerinde yüzde 1'den daha az düşüşe neden oldu. (İHA)

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