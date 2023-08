Çalışanlara yüzde 103 zam! En düşük maaş 20 bin lirayı aştı, belediye başkanı böyle karşılandı

Ülke genelinde yaşanan yüksek enflasyon karşısında Elazığ Belediyesi, çalışanlarına yüzde 103, 8 oranında zam yaptı. Türkiye'nin en iyi sözleşmesi Elazığ Belediyesi tarafından yapılırken en düşük işçi maaşı 20.026 TL oldu. Zam kararının ardından işçiler, belediye binası önünde Başkan Şahin Şerifoğulları'nı davul klarnet eşliğinde çiçeklerle karşıladı. Araçtan iner inmez alkış tufanı koparken Başkan Şerifoğulları'na çalışanlar tarafından çiçek taktim edildi ve ‘Büyük Başkan' tezahüratları yapıldı.

'SİZLERE MİNNETTARIM'

Kendisini karşılayan çalışanlara seslenen Başkan Şahin Şerifoğulları, “31 Mart 2019 tarihinde hemşerilerimizin güçlü desteği ile çıkmış olduğumuz bu kutlu yürüyüşte öncelikle beni hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için sizlere minnettarım. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizin altyapısından üstyapısına, kültüründen sanatına ve eğitimine kadar her alanda şehrimizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar tüm mahallelerimize hizmetimizi ilmek ilmek, nakış nakış işlemek üzere yola çıktık. Burada birlikte hareket ettik ve her alanda daha güçlü, gelişmiş bir şehir inşa edebilme adına kurduğumuz hayalleri sizlere mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda şehrimizin kronikleşmiş sorunlarını çözüp, şehrimizin altyapısını yeniliyoruz, meydanlar kazandırıyoruz, yeraltı otoparklar, fuar ve kongre merkezleri yapıyoruz. Göz bebeğimiz diye ifade ettiğimiz Harput'umuza hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

'SİZLERİN ALIN TERİNİ VE EMEĞİNİ ÖNEMSEDİK'

Başkan Şerifoğulları, “Bizim her hizmetimizde çalışanlarımızın alın teri ve emeği var. Bu emeğiniz karşılığında dün olduğunu gibi bugün de sizlerin alın terinin karşılığı verebilme adına sendikamızla toplu iş sözleşmemizi gerçekleştirdik. 20 binden başlayıp 25 bine kadar olan iyileştirmelerle sizlere güzel bir toplu iş sözleşmesi yaptığımıza inanıyoruz. Bizler her zaman sizlerin alın terini ve emeğini önemsedik. Geçen yılda yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesinde iddia ediyorum Türkiye'deki belediyeler içerisinde en iyisiydi. Bu yılda ifade ettiği rakamlarla ve 6 ay sonra uygulayacağımız yüzde 10 refah payı ile ve bir yıllık enflasyon oranındaki zamla çalışanlarımızın maaş seviyesini iyi bir noktaya getireceğiz. Enflasyon noktasında ezilmemelerini, şehre hizmet noktasında daha bir aşkla, sevdayla çalışmanız noktasında güzel bir iş sözleşmesi imzaladık. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Bizim sizlerle daha çok yürüyecek yolumu var. Bu kutlu yürüyüşümüzü hep birlikte sürdüreceğiz. Şehrimizi daha gelişmiş, kalkınmış, müreffeh yapmak adına belediyede çalışan her bir işçimiz, memurumuz, şirket elemanımızla gece gündüz demeden çalışacağız. Durmayacağız, uyumayacağız, bayram yapmayacağız. Bizler bu şehre sevdalıyız. Bizler bu şehre hizmet etmekle mükellefiz” diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİNDEN'

Hizmet İş Sendika Başkanı Mustafa Bahçeci ise “Başkanımızla yaptığımız sözleşme şuanda Türkiye'nin en iyi sözleşmelerinden biridir. Genel olarak baktığımız zaman bizim sözleşme üzerine başka bir sözleşme yok. Biz başkanımıza teşekkür ediyoruz. Daha güzel yarınlara hep birlikte varacağız” şeklinde konuştu.

İHA