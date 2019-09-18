ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİ YÜZDE 42 ARTABİLİR 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

TEKNOFEST'19 kapsamında Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nde bin 500 projeden, ilk 100 proje arasına kalan “Hareket Ofiste" projesiyle çalışanların verimliliğinin yüzde 42 arttırmayı hedefliyor.

Ofis çalışanlarının günde 5-6 dakikalık kişiye özel egzersizlerle verimliliğini yüzde 42 artıran proje, işverene de yıllık 858 bin dolara kadar kar sağlamayı hedefliyor.

Proje hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) bilgi veren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova,

“Temel amacı çalışanların verimliliğini artırmak çünkü inanılmaz oranda dijital hayattayız. Ekranlarla iç içe olduğumuz bir dönemdeyken, biz insanları sağlıklı ve daha verimli hale getiriyoruz. Önce çalışanlara bir anket gönderiyoruz, daha sonra onlarla yüz yüze görüşüyoruz. Onların herhangi bir rahatsızlıkları var mı, yok mu, nasıl besleniyorlar öğreniyoruz. Ardından bilgisayarlarına masa üstü uygulamaları hazırlıyoruz. Bu uygulama bir anda onlara 'çok oturdun esnemeye başla' ya da 'tur atman gerekiyor' diyor. Bu uygulama için bilimsel çalışmalar yaptıktan sonra şunu keşfettik; haftada 30 dakika egzersizle yüzde 42 çalışan verimliliği artıyor. Bu da günde sadece 6-7 dakikaya eşdeğer" dedi.

Garakhanova, “Bununla da kalmıyor biz aynı zamanda uyarıcılarımızla, insanların aslında uyandıktan sonraki bütün serüvenlerinde onlarla beraberiz. Dijital olarak yanlarındayız ama aynı zamanda onları sağılık yapmak için ve verimli çalıştırmak için teşvik ediyoruz" şeklinde konuştu.

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