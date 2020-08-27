Çalışanlarına minimum 70 bin dolar maaş veren CEO açıkladı

Her şey Dan Price’ın arkadaşı Valerie ile yaptığı bir gezinti sırasında başladı. Valerie, Dan’e ev sahibinin kirasında 200 dolarlık bir artış yaptığını, faturaları ödeyemediğini ve hayatının kaos içinde olduğunu anlattı. Dan, duyduklarına gerçekten çok sinirlendi. Valerie, 11 yıl orduda görev yapmış, iki kez Irak’a gitmiş ve döndükten sonra geçinebilmek için iki işte birden haftada 50 saat çalışmaya başlamıştı. Dan Price BBC’ye yaptığı açıklamada “Valerie hizmet, onur ve çalışkanlıkla tanımlanacak biri” demişti. Oysa Valerie yılda 40 bin dolar kazanıyordu ama bu para Seattle’da geçinmek için yetersizdi. Öte yandan Dan bir milyonerdi. Gravity Payments adında, 2 bin müşterisi olan ve değeri milyonlarca dolarla ölçülen bir şirketi vardı. Dan, yılda 1.1 milyon dolar kazanmasına rağmen, Valerie sayesinde çalışanlarının hayat mücadelesinin farkına vardı ve bu durumu değiştirmeye karar verdi. Dan, yılda 75 bin dolar kazandıkları zaman çalışanlarının duygusal refahında belirgin bir iyileşme olacağını düşünerek, 120 çalışanının tamamının maaşını minimum 70 bin dolara çıkardı. Bunu gerçekleştirmek içinse yıllık 1 milyon dolar olan maaşından %90 kesinti yaptı.

Birçok insan bu kararı övgüyle karşılarken, bazıları da bu karara şüphe ve nefretle yaklaştı. Dan Price yayınladığı güçlü mesajla kendisine yöneltilen tüm eleştirilere yanıt verdi.

“2015 yılında şirketimdeki minimum maaşı 70 bin dolar yaptığımda Rush Limbaug “Umarım bu şirket işletme yüksek lisans programlarında, sosyalizmin işte nasıl çalışmadığını göstermek için vaka olarak okutulur. Çünkü şirket batacak” dedi. O günden beri şirket üçe katlandı ve başarı hikayesi olarak Harvard Business School’da ders konusu oldu”

“2015’te minimum 70 bin dolar maaşa başladığımızdan beri;

İşlerimiz üçe katlandı

Ev sahibi olan personel 10 kat büyüdü

401 bin dolarlık katkı ikiye katlandı

Personelin %70’i borçlarını ödedi

Çocuk sahibi olan personel sayısı 10 kat arttı

İşten çıkma oranı yarıya indi”

“Şirketimiz %50 gelir kaybıyla yüz yüze geldi. 0 işten çıkartılma oldu. Çalışanlar gönüllü olarak geçici ücret kesintisi yaptı. 5 ay sonra çalışanlarımız rekor satış gerçekleştirdi ve tüm maaş kesintileri geri ödendi. Muhteşem bir iş çıktı. Çalışanlarınıza böyle davranınca olabilecekler inanılmaz.”



“Deere’in satışlarında şu an %25’lik düşüş var. Kitlesel işten çıkarma sayesinde hala yılda 2.25 milyon dolar kar elde ediyor. Her şirket bunu yapıyor ki düşük gelire rapmen hisse senetleri patlıyor. Hangi şirketlerin insanlardan çok kara değer verdiğini unutmayın.” Dan Price sistem hakkında “İnsanlar açlıktan ölüyor, işten çıkarılıyor ve sömürülüyor. Bunu yapan biri New York’ta bir kulenin tepesinde altın sandalyeli bir çatı katı sahibi olabilir. Kültürümüzde toplum olarak aç gözlülüğü yüceltiyoruz.

Forbes listesi bunun en kötü örneği. ‘Bill Gates, zenginlikte Jeff Bezos’u geçti’ haberi mesela. Kimin umrunda!?” dedi. Dan Price’ın stratejisi ve sonuçları, geçim derdiyle meşgul olmayan çalışanların işlerine daha çok odaklanacağı ve kendisini önemseyen bir şirket için çalıştıklarından dolayı mutlu olacağı inancının doğrulandığını gösterir nitelikte. Dan Price “Verdiğim karşısında geri aldıklarım her şeyden daha iyi. Hatta bazı yönlerden gerçekten şok edici ve heyecan verici. Her yıl iki tane ev sahibi olmak yerine şimdi şirkette ilk kez ev sahibi olan birçok kişi var. Bu benim için çok heyecan verici” dedi.