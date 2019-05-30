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Çalışanlarını döven patron ifade verdi

30.05.2019 15:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş’taki eğlence mekanında personele şiddet uyguladığına dair görüntüler çıkan Şahin Ş.

emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.10 Nisan 2019 tarihinde Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çalışanlarına şiddet uygulayan Şahin Ş. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Ş. çalışanlarına şiddet uyguladığını kabul etti. Ş, "Olay günü işyerine girdiğim zaman sinirliydim. Bilet satış bölgesinden geçerken, Gaye Akıl'la kısa bir tartışma yaşadım ve oradan ayrıldım. Yaşananlara moralim çok bozuldu ve arkadaşlara nasihat vermek için geri döndüğümde bu iki kişinin alaycı tavırlarıyla karşılaştım. Bilet kesen Enver D. ile konuşmak istediğim sırada Gaye Akıl olaya karışarak müdahale etti. Bu sırada kendimi kaybettim ve bu tatsız olaylar yaşandı. Son zamanlarda şirkette meydana gelen maddi anlamdaki olumsuzluklar tansiyon hastalığımı tetikledi ve ani öfke patlamaları yaşıyorum. Yaşananlar için çok üzgünüm. Bu olay dışında Gaye Akıl ve Enver D. ile ilgili şahsi bir husumetim bulunmuyor. Yaşananlardan pişmanım" dedi.

Sosyal medyada paylaşılmıştı

Beşiktaş'taki eğlence mekanında çalışan Gaye Akıl, şiddet görüntülerini sosyal medyadan paylaşmıştı. Akıl, patronun kendisine ve yanındaki arkadaşına ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle vurduğunu öne sürmüştü. Gaye Akıl sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, patronunun kendisine şiddet uygulamasının ardından karakola gittiğini, görüntüler verdiğini ve darp raporu aldığını belirtmişti. Karakoldan 15 gün boyunca ses çıkmaması üzerine savcılığa gittiğini belirten Akıl, "Dilekçemi verdim ve görüntüler teslim ettim. Ancak 20 günden fazla zaman geçmesine rağmen hala bir geri dönüş alamadım" demişti.

Beşiktaş'ta olayın yaşandığı mekanın kısa bir süre önce güvenlik görevlilerinin müşterilere uyguladığı şiddet nedeniyle kapandığı belirtildi.

DHA / HT,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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