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Çalışır halde bırakılan motosiklet, otomobil ve sahibine çarparak durabildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 16:33 | Son Güncelleme

MALATYA'da, akaryakıt istasyonundan atık toplamak isteyen Suriye uyruklu gencin çalışır vaziyette bıraktığı motosiklet, kendiliğinden hareket ederek park halindeki otomobile çarptı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, akaryakıt istasyonundan atık toplamak isteyen Suriye uyruklu gencin çalışır vaziyette bıraktığı motosiklet, kendiliğinden hareket ederek park halindeki otomobile çarptı. Motosikleti durdurmaya çalışan otomobilin sahibi yaralanırken, kaza anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Fahri Kayahan Caddesi'nde meydana geldi. Atık kağıt toplamak için arkasına sepet bağladığı motosikleti ile akaryakıt istasyonuna gelen ve ismi öğrenilemeyen Suriyeli genç, motosikleti çalışır vaziyette bırakarak indi. Bir süre sonra hareket etmeye başlayan motosiklet, önünde park halinde duran otomobile çarptı. Sürücüsüz olarak hareket etmeye devam eden motosiklet aynı otomobile tekrar yöneldi. Bu sırada otomobilin sahibi Ayhan Örsen, motosikletin önüne geçti. Ancak hızla gelen motor Örsen'e ve otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın şiddeti ile yaralanan Örsen, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Atık toplayan genç ise motosikleti de alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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