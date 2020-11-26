Çalışırken mola vermek niçin önemli?

Almanya'da yapılan bir araştırma, mesai sırasında verilen molaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sağlık dergisi Apotheken Umschau'nun son 25 yılda konuyla ilgili yapılan 160 araştırmanın analizlerine dayandırdığı çalışma, molanın iş verimini artırdığını, hata ve iş kazası riskini azalttığını ortaya koyuyor.

Araştırmada, verilen mola sayısı arttıkça hata riskinin düştüğüne ve kısa molaların bile dinlendirici etki yaptığına dikkat çekiliyor. Yorgunluğun önemli bir kısmı verilen molanın başlarında geçtiği için beş dakikalık aranın bile olumlu etki yaptığı belirtiliyor. Verilen araların ayrıca kas ve iskelet hastalıkları gibi bedensel şikayetleri de azalttığı ve kişinin ruhsal durumunu da olumlu etkilediği kaydediliyor.

Araştırmaya göre çalışırken ara vermeyenlerde uyku sorunları, yorgunluk, gerginlik gibi psikosomatik şikayetler daha sık görülüyor.

Evden çalışma daha çok yoruyor

Araştırmada molaların özellikle de evden çalışanlarda önemine dikkat çekiliyor. Bilim insanları, evden çalışma uygulamasında genelde daha yoğun çalışıldığına ve çalışanların daha çabuk yorulduğuna işaret ediyor.