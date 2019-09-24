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Çalışırken sulama kanalına düşen işçi boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 15:27 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, bir konut inşaatının kanalizasyon hattı çalışması sırasında dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Hasan Saksı (42), boğuldu.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, bir konut inşaatının kanalizasyon hattı çalışması sırasında dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Hasan Saksı (42), boğuldu.

Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi, Konut inşaatında çalışan Bingöl nüfusuna kayıtlı evli ve 1 çocuk babası Hasan Saksı, dayısı Mehmet Aşar ile birlikte sulama kanalının kenarında kanalizasyon hattı çalışması yaparken, dengesini kaybedip, sulama kanalına düştü. Ahmet Aşar, yeğenini kurtarmak için suya atladı. Aşar, kanalda 700 metre boyunca Saksı'yı takip etti, ancak ulaşmayı başaramadı. Aşar kendi çabasıyla kanaldan çıktı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Hasan Saksı'nın, düştüğü yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta su kanalında cansız bedeni bulundu.

Hasan Saksı'nın cenazesinin sudan çıkarılması sırasında dayısı Mehmet Aşar ve iş arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Saksı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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