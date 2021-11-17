Çalışırken ultra rahat olmak isteyenlere %50 indirimli ofis koltukları

Masa başında uzun süre çalışmak bel, boyun ve sırt ağrılarına neden olur. Tabii bir de rahatsız ofis koltuğu kullanıyorsanız daha fazla yorgunluk hissetmeniz kaçınılmaz. Bu nedenle ergonomik ofis koltuklarını tercih ederek çalışma sürenizi konforlu hale getirebilirsiniz. Çalışırken rahatlık isteyenler için en iyi ofis koltuklarını araştırdık. Üstelik Prime üyelerine özel, 18.11.2021 tarihinde son bulacak "Ofis koltuklarında %50'ye varan indirim!" kapsamında yer alan bu ürünleri gelin, birlikte inceleyelim.

1. Konforlu bir deneyim için Uzay Ofis Fileli Müdür Koltuğu

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Uzay Ofis Fileli Müdür Koltuğu, çift kollu mekanizması ile arkaya doğru yatıyor. Ürünü istediğiniz noktada sabitleyebilirsiniz. Ürünün fileli arkalığı terletmiyor ve yırtılmıyor. Gün boyu oturarak çalışan kişiler için fileli arkalık, rahat bir kullanım sunarak bel ağrısını engelliyor. Boyun bölgesinde yer alan özel başlığı sayesinde konforlu bir çalışma imkanı sağlıyor. Ortopedik ofis koltuğu, sırtta oluşabilecek ağrıları minimuma indiriyor. Sert döküm plastikten yapılan gövdesi sayesinde uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünü, deterjanlı suya batırdığınız bezle kolayca temizleyebilirsiniz.

Ergonomik bir tasarıma sahip olan Uzay Ofis Fileli Müdür Koltuğu hakkında detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Kolay temizlenen Uzay Ofis Mega Müdür Koltuğu

Ofis koltuğu kullanırken yüksekliğini boyunuza ve masa yüksekliğine göre ayarlamasınız. Aksi takdirde istenmeyen boyun ve omuz ağrıları yaşayabilirsiniz. Uzay Ofis Mega Müdür Koltuğu, zarif ve konforlu tasarımının yanı sıra ayarlanabilir yükseklik seviyesine sahip. Geriye doğru yatabilen ürünü istediğiniz seviyede sabitleyebilirsiniz. Bu da size sağlıklı ve konforlu bir çalışma ortamı sağlar. Ortopedik bel desteği ile bel ve sırt bölgesini destekleyerek uzun süreli oturmadan kaynaklanan ağrılarını en aza indirir. Leke tutmayan koltuğu, herhangi bir kimyasal temizleyiciye ihtiyaç duymadan hafif nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.

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3. Zarif tasarımıyla Ömür Ofis Uzay Yöneti̇ci̇ Koltuğu

Vücut ölçülerinize uygun oturma alanına sahip bir ofis koltuğu kullanmadığınızda ürün, omurga sağlığınıza zarar verebilir. Ömür Ofis Uzay Yöneti̇ci̇ Koltuğu, ağırlık basınç ayar sistemine sahip. Bu sayede ayarlanabilen koltuk altı, vücut yapınıza uygun alanı seçmenize yardımcı oluyor. Ofis koltuğu, kaliteli birinci sınıf suni deriden üretildiği için oldukça dayanıklı. Ayrıca koltuğun zemini çizmesini önleyen tekerlikleri mevcut. 360 derece dönebilme özelliği ise size hareket kabiliyeti sağlıyor.

Kolay temizlenen Ömür Ofis Uzay Yöneti̇ci̇ Koltuğu'nu incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Ergonomik yapısıyla Uzay Ofis Zirve Müdür Koltuğu

Konforlu bir ofis koltuğu için gereken özelliklerden biri de bel desteği. Uzun saatler boyunca masa başında çalışmak, belinize ciddi derecede baskı ve yük binmesine neden oluyor. Bu da vücut sağlığınızı olumsuz etkiliyor. Uzay Ofis Zirve Müdür Koltuğu, bel desteği özelliği ile belinizi farklı oturma pozisyonlarında destekleyerek konforlu ve sağlıklı bir duruş sağlıyor. Gün boyu daha dinç ve sağlıklı hissetmenize katkıda bulunuyor. Fileli arka kısım, hava aldıran yapısıyla terletmiyor. Kaliteli dokusu, filenin yırtılmasını engelliyor. Döküm plastik tekerli ayaklar, ahşap zeminleri çizmiyor. Kaliteli sert döküm gövde sayesinde ürünü uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.

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5. Kaliteyi Ömür Ofis ASM01 Asmi̇n Ahşap Yöneti̇ci̇ Koltuğu ile ofise taşıyın

Sırt eğimi olan koltukları kullanmak, sırtınızı rahatlatıyor ve üst beden sağlığınızı koruyor. Ömür Ofis ASM01 Asmi̇n Ahşap Yöneti̇ci̇ Koltuğu, çift kollu mekanizması ile geriye doğru yatarak size sırt desteği sağlıyor. Bu sayede masa başında geçirdiğiniz saatler boyunca kan akışını engellemiyor ve oturma sinirleri üzerindeki baskıyı azaltıyor. Orta sertlikteki koltuk minderi, konforlu ve ergonomik bir yapıda. Ofis koltuğu 360 derece dönme kabiliyeti ile hareket alanınız genişliyor. Ayrıca ürün, zemine zarar vermeyecek şekilde tasarlanan tekerleklere sahip.

Birinci sınıf suni deriden üretilen Ömür Ofis ASM01 Asmi̇n Ahşap Yöneti̇ci̇ Koltuğu hakkında bilgi edinmek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Antibakteriyel Uzay Ofis Snow Şef Koltuğu

Ofis koltuğu alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de üretim sırasında kullanılan maddeler ve kimyasal içerip içermediği. Çünkü üründe kullanılan materyallere gün boyu temas ediliyor. Eğer zararlı madde kullanılırsa sağlığınıza zarar verebiliyor. Uzay Ofis Snow Şef Koltuğu, poliüretan sünger ve antibakteriyel suni deri ile üretildiği için sağlığınıza zarar verebilecek materyaller içermiyor. Geniş oturma alanı ve ergonomik sırt tasarımı ile rahat yaslanma ve sağlıklı bir oturuşa sahip olmanıza yardım ediyor. Orta boyutlarda üretilen ofis koltuğu, fazla alan kaplamıyor. Tam tur dönme özelliği ile koltukta otururken rahat hareket edebilirsiniz. Ürünü temiz bir bez yardımı ile kolayca temizleyebilirsiniz.

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7. İş yerinize şıklık katacak Ömür Ofis Atlas Ahşap Mi̇safi̇r Koltuğu

Ömür Ofis Atlas Ahşap Mi̇safi̇r Koltuğu, ergonomik ve karizmatik bir tasarıma sahip. Ürün, kaliteyi ve konforu bir arada sunuyor. Sırt yapısına uygun yapısı, sırtınızı kavrıyor. Bu sayede bel ve sırt ağrılarını minimuma indiriyor. Dört ayaklı ürün, alt kısmı ile zemini iyice kavrayarak dengeli bir oturuş sağlıyor. Suni deriden üretilen koltuk, gün boyu rahat bir çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunuyor. Estetik boyun kısmı, boyun boşluğunu kavrıyor. Tahta kollardaki deri detaylar ise ofis koltuğuna şıklık katıyor. Dayanıklı materyallerden üretildiği için uzun yıllar rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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8. Zamansız tasarımıyla Uzay Ofis Roma Müdür Koltuğu

Ofis koltuğunun ayak kısmında oluşabilecek bir sorun, düşmenize sebep olabilir. Bu nedenle koltuk, düşmeyi engelleyecek genişlikte olmalı. Tekerleri var ise zemine uygun olarak seçilmeli. Uzay Ofis Roma Müdür Koltuğu, sağlam bir duruşa ve kaliteli bir malzemeye sahip. Böylece çalışma esnasında oluşabilecek istenmeyen kazaları engelliyor. Ortopedik yapısı ile boyun, bel ve sırt kısmında oluşabilecek rahatsızlıkları en aza indiriyor. Baş kısmı, boyun bölgeniz üzerinde oluşabilecek baskıları azaltıyor. Yüksekliğini ve sırt eğimini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ürünü, nemli bir bezle kolay ve hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz.

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9. Dayanıklı yapısıyla Ömür Ofis Sultan Yönetici Koltuğu

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Ömür Ofis Sultan Yönetici Koltuğu, bel destekli arka kısmı ile alt omurganızı ve bel boşluğunuzu destekleyerek bel üzerindeki yükü ve baskıyı en aza indiriyor. Konforlu ve şık tasarımı ile hem ofisinizde kullanabilir hem de evinizde oyun koltuğu olarak rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ürünün krom ayakları, sağlam bir duruşa sahip ve uzun yıllar kullanabilmenize imkan veriyor. Suni deriden üretilen ürün, 360 derece dönebiliyor. Ofis koltuğunu kimyasal kullanmadan, temiz ve nemli bir bezle kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

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