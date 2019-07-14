Çalışkan: Ölün, öldürün ama 'kuleyi aldık' diye bana dönün, talimatı verdim

İlkay DİKİCİ- Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan 15 Temmuz 2016 Darbe girişimi sırasında yaşadıklarını Bahçelievler'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta anlattı. Çalışkan o gece verdiği ilk talimatın "Hiçbir polis silahını teslim etmeyecek gerekirse kullanacak" olduğunu belirterek, işgal altındaki Atatürk Havalimanı Kuesi'ne ilşkin de "Arkadaşlar, ölün, öldürün, ne yaparsanız yapın ama 10-15 dakikada kuleyi aldık diye bana dönün" talimatını verdiğini anlattı. Bahçelievler'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde konferans düzenlenen konferansa İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları katıldı. Konferans'a gelenler salona girmeden önce 15 Temmuz 2016 tarihinde çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi. Program kapsamında önce Kuran-ı Kerim tilaveti ardından da saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bahçelievler Belediyesinin hazırladığı15 Temmuz konulu belgesel gösterimi ile devam eden program İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 15 Temmuz 2016 Cuma günü yapmış oldukları telsiz konuşmaları salondakilere dinletildi. Telsiz konuşması esnasında salonda duygu dolu anlar yaşandı. Mustafa Çalışkan'ın özgeçmişinin okunmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan kürsüye çıktı.

“BU TOKATTAN SONRA BİR DAHA BUNU YAPAMACAKLAR"

Dr. Mustafa Çalışkan, “Ülkemizde bir darbe geleneği var. Maalesef. Hoşuma gitmeyerek söylediğim bir kelime. Cumhuriyetten önce başlayan bir darbe geleneği. Cumhuriyet döneminde, 60'da, 70'de, 80'de, 28 Şubat 2016 bir darbe geleneğidir. Bu gelenek bütün kurumlarımızı, kuruluşlarımızı ve insanımızı, vatandaşımızı yıprattı. En son yaşadığımız da bu geleneğin son noktasıydı. İnşallah bundan sonra darbe geleneğini sevenler, darbeden bir şey umanlar, bu tokattan sonra bir daha bunu yapamayacaklar" ifadelerini kullandı. “KÖKÜ BURADA GİBİ GÖZÜKÜR BEYNİ DIŞARIDA"

Dr. Çalışkan “2016'daki darbenin sahibi FETÖ'dür. Fetullahçı terör örgütüdür. Bu örgüt öyle bir örgüt ki bana tarifini soruyorlar, herkes bir tarif yapıyor bu örgütle ilgili. Ne din tanır, ne milliyet tanır, ne vatan tanır. Amacı için her şeyi mubah görür. Dünyayı yönetenlerin kurup yönettiği masonik bir yapılanma. İstihbarat örgütü gibi gözükür, tam da bir istihbarat örgütü değildir. Cemaat kelimesini bile lekelediler. Cemaat gibi gözüküp, cemaat değildir. Bir grup değildir. Ne oldukları belli değil ama kökü burada gibi gözükür beyni dışarıda" şeklinde konuştu.