Çalışma Bakanlığı’ndan İşyerleri için Yeni Corona Kılavuzu

ABD Çalışma Bakanlığı, Corona virüsü salgını sırasında çalışma ortamının daha güvenli hale getirilmesi için bir kılavuz yayınladı. Kılavuzda hasta çalışanların işlerini kaybetme kaygısı olmadan evde kalmaları da yer alıyor.

Bakanlığın Meslek Güvenliği ve Sağlık Yönetimi birimi tarafından yayınlanan kılavuz Corona virüsünün yayılması için işyerlerinde alınması gereken temel önlemleri içeriyor. Bunlar arasında hastalığa yakalanmış ya da yakalanma riski yüksek kişilerin işyerinde bulunmaması, fiziksel mesafe protokollerinin uygulanması ve maske takılması yer alıyor.

Kılavuzda ayrıca kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, havalandırmanın iyileştirilmesi, hijyen çalışmaları ve temizliğin düzenli yapılması da yer alıyor. Kılavuzda yer alan maddelerin uygulanmamasının yasal bir yaptırımıysa yok.

Çalışma Bakanı’nın üst düzey danışmanı Patricia Smith, ‘‘İşverenler ve işçiler ülkemizin Corona virüsüyle mücadelesine ve bu ölümcül pandemiyi yenmesine işyerlerini mümkün olduğunca güvenli hale getirerek yardım edebilir’’ dedi.