"Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi" kapanış konferansı

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ana yararlanıcısı olduğu ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi teknik desteği ile yürütülen "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi"nin kapanış konferansı gerçekleştirildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansta konuşan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan Özcan, konferansın temasını "Türkiye'de sosyal diyaloğun geleceğini birlikte şekillendirmek" olarak belirlediklerini belirtti.

Özcan, "ILO'nun ruhunu ve her şekilde çalışma prensibini yansıtan sosyal diyalog, insana yaraşır iş hedefine ulaşmanın en iyi yolu. Sosyal diyalog daha iyi ücretlere, çalışma şartlarına varış ve sosyal adalete ulaşmanın en iyi yolu. Biz de bu düşünceden hareketle 'Birlikte Varız' sloganıyla bu projeyi hep birlikte yürüttük." diye konuştu.

Projenin 2016 yılında başladığını ve yaklaşık 30 aydır bu proje için emek verdiklerini hatırlatan Özcan, projenin başladığı günden bu yana heyecanlarını hiç kaybetmediklerini belirtti.