HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çalışma Hayatını Yeniden Düzenleyen Teklife Sendikalardan Tepki

Çalışma Hayatını Yeniden Düzenleyen Teklife Sendikalardan Tepki

26.10.2020 19:42 | Son Güncelleme

Türkiye’nin salgın nedeniyle yaşadığı ekonomik sorunu kısmen rahatlatma amacıyla başlatılan “kısa çalışma uygulaması” yasa teklifiyle sürekli hale getiriliyor. Ancak bu durumun kıdem tazminatı ve emeklilik haklarına zarar vermesinden endişe ediliyor

Çalışma Hayatını Yeniden Düzenleyen Teklife Sendikalardan Tepki

Türkiye’nin Corona virüsü salgınıyla yaşadığı ekonomik sorunu kısmen rahatlatma amacıyla başlatılan “kısa çalışma uygulaması” yasa teklifiyle sürekli hale getiriliyor. Ancak bu durumun kıdem tazminatı ve emeklilik haklarına zarar vermesinden endişe ediliyor.

Yasa teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak. “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” başlığı altında “torba yasa” niteliğindeki teklif, içerisinde istihdam, teşvik, vergi istisnaları gibi pek çok düzenleme barındırıyor.

Teklif, işverenler kesimi haricinde işçiler, sendikalar ve muhalefet tarafından tepkiyle karşılanıyor ve kalıcı şekilde emekçileri hak kaybına uğratacağı için eleştiriliyor. Hatta Hak-İş Konfederasyonu gibi geçmişte pek çok konuda AKP hükümetine yakın tavır almış olan işçi sendikası da DİSK ve Türk-İş ile birlikte bu düzenlemeye karşı çıkıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiş haliyle teklif, “25 yaş altı 50 yaş üstü” diye yaş kısıtlaması getirmiş olsa da “esnek çalıştırma” mantığıyla işçilere güvencesiz bir çalışma ortamı yaratıyor.

Hükümet, komisyonda esnek çalışma modelinin 25 yaş altı ve 50 yaş üstü şeklindeki yaş kısıtlamasının sadece “iki yılla sınırlı” olduğunu açıkladı. Ancak buna karşın sendikalar, aslında bunun “bir işyerinde iki yılla sınırlı uygulama” olarak yazıldığını vurguladı. Yani işçiler, şirket adı değiştirilerek ya da taşeron şirketler aracılığıyla aynı işte iki yıldan fazla şekilde esnek çalışma modeli adı altında sigorta primleri ödenmeksizin çalıştırılabilecek.

Yarın Türk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! O esnaftan açıklamaErdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! O esnaftan açıklama
Korkunç rapor: 'Bu kişi hiç var olmadı'Korkunç rapor: 'Bu kişi hiç var olmadı'
En Çok Okunan Haberler
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Kamu bankalarından yeni kredi paketi
Kamu bankalarından yeni kredi paketi
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Diğer Haberler
Çocuklarının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşini vurmuştu! Tutuklandı
Eşini kurşun yağmuruna tutmuştu! Yeni gelişme
Çekmeköy'de düğün konvoyu terörü sonrası harekete geçildi! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'daki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi
26 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Ekim koronavirüs tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Mesut İnce'den açıklama
Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! O esnaftan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la görüştü
Askeri törenle karşılandı
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.