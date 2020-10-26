Çalışma Hayatını Yeniden Düzenleyen Teklife Sendikalardan Tepki

Türkiye’nin Corona virüsü salgınıyla yaşadığı ekonomik sorunu kısmen rahatlatma amacıyla başlatılan “kısa çalışma uygulaması” yasa teklifiyle sürekli hale getiriliyor. Ancak bu durumun kıdem tazminatı ve emeklilik haklarına zarar vermesinden endişe ediliyor.

Yasa teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak. “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” başlığı altında “torba yasa” niteliğindeki teklif, içerisinde istihdam, teşvik, vergi istisnaları gibi pek çok düzenleme barındırıyor.

Teklif, işverenler kesimi haricinde işçiler, sendikalar ve muhalefet tarafından tepkiyle karşılanıyor ve kalıcı şekilde emekçileri hak kaybına uğratacağı için eleştiriliyor. Hatta Hak-İş Konfederasyonu gibi geçmişte pek çok konuda AKP hükümetine yakın tavır almış olan işçi sendikası da DİSK ve Türk-İş ile birlikte bu düzenlemeye karşı çıkıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiş haliyle teklif, “25 yaş altı 50 yaş üstü” diye yaş kısıtlaması getirmiş olsa da “esnek çalıştırma” mantığıyla işçilere güvencesiz bir çalışma ortamı yaratıyor.