Çalışma hayatının "Davos"u önemli kararlarla sona erdi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunca (TİSK) kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nun sonuç bildirisinde; 5 yılda 10 milyon fidanın toprakla buluşturulması, 2020 sonuna kadar 10 bin engelliye mesleki eğitimler verilmesi, sendika yönetimlerinde en az 1 kadın üye bulunmasının aralarında olduğu taahhütlere yer verildi.

"Birlikte Mümkün Türkiye" sloganıyla 11-13 Ekim'de Antalya'da düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK genel başkanları katıldı.

Farklı bakanlık, kurum ve sendikalardan 400 davetlinin katıldığı Forumda, Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE), Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Ekonomi Forumu (WEF) temsilcileri de yer aldı.

- 400 katılımcı bildiriyi elektronik oylamayla belirledi

Moderatörlüğünü gazeteci Didem Arslan'ın yaptığı Forum, açılış konuşmalarının ardından kadın, engelli, çocuk, çevre ve yaşlı başlıkları altında oluşturulan ortak çalışma gruplarının görüşmeleriyle devam etti.