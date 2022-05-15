Salgın iş hayatı gibi bazı alanlarda geri dönülemez şekilde değişikliklere neden olmuşa benziyor. Yapılan bir araştırmaya göre 2022’nin sonuna kadar Kuzey Amerika’da çalışma hayatının yüzde 25’i uzaktan olacak. İş hayatıyla ilgili bir başka çalışmaya göre de Amerika’da son dönemde rekor seviyedeki istifalar aslında işyerlerini olumlu şekilde değiştirdi.

Uzmanlar tehlikesinin hala tam olarak bitmediğini söylese de dünya genelinde ülkeler salgınla ilgili kısıtlamaları ya önemli oranda azalttı ya da tamamen kaldırdı.

Salgının başında iş hayatında alınan olağanüstü önlemler benimsenmiş olacak ki artık bu uygulamalar normale dönüşüyor görünüyor.

Son dönemde artık daha fazla şirket çalışanı ofislere geri çağırsa da uzaktan çalışma artık daha çok tercih ediliyor.

Bunun kanıtı da veriler.

Amerika’da bilgisayardan uzaktan iş diye arama yaptığınızda bir dizi iş arama motoru binlerce işle karşınıza çıkabiliyor.

Ladders adlı bir kariyer sitesinin araştırmasına göre Amerika ve Kanada’da bu yılın sonuna kadar profesyonel işlerin yüzde 25’i artık uzaktan yapılabilecek.

Özellikle de çok iş tecrübesi bulunmayan yeni mezunlar için uzaktan çalışmanın büyük avantaj sağladığını düşünenler azımsanmayacak oranda.

Bunlardan biri de FlexJobs’ta kariyer hizmetleri yöneticisi olan Toni Frana.

Frana’ya göre uzaktan çalışanlar, etkili iletişim, liderlik, zaman yönetimi, organizasyon ve farklı teknolojileri anlama gibi yetenekleri sadece evden çalışarak kazanabiliyorlar.

Amerika’da uzaktan iş hayatına yeni başlayacakların en fazla talep ettiği 10 işin sıralaması bile yapılmış.

Buna göre müşteri hizmetleri temsilciliği birinci sırada. Personel muhasebe ikinci, yönetici asistanı üç, işe alma koordinatörlüğü de dördüncü sırada.

Listenin ortasında müşteri ilişkileri yöneticisi yer alıyor. Altıncı sırada çağrı merkezi temsilcisi, yedinci sırada faturalandırma uzmanı var.

Listenin sonlarına doğru, sekizinci sırada idari asistan, dokuzuncu sırada hesap uzmanı ve son sırada da pazarlama koordinatörlüğü bulunuyor.

Bir de en fazla uzaktan çalıştırmaya istekli firmalar var ki 15 şirket bu konuda dikkat çekiyor.

CVS sağlık, Progressive sigorta şirketi bunlardan bazıları.

Aslında birçok teknoloji firması salgın öncesinde uzaktan çalışma modelini yürürlüğe koymuştu şimdi ise diğer sektörler de iş piyasasındaki yeteneklerin ilgisini çekmek için esnek politikaları hayata geçiriyor.

Uzaktan çalışmayla ilgili internet sitesi MakeMyMove. com adlı sitenin kurucularından Evan Hock’a göre birçok insan salgın döneminde uzaktan çalışarak yeni bir özgürlük ve esnekliği tattı ve bundan vazgeçmek istemiyor.

Salgın iş hayatını sadece uzaktan çalışma konusunda etkilemedi. Veriler işyerlerinin de olumlu şekilde bu süreçten etkilendiğini ortaya koyuyor.

Nasıl mı?

Öncelikle bu süreçte rekor sayıda kişi işinden istifa etti.

Mart ayında 4 milyon 500 bin Amerikalı istifasını verdi ve bu alanda bir rekora imza atılmış oldu.

Texas A&M Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Psikolog Anthony Klotz, milyonlarca Amerikalı’nın işlerinden bıktığını, mutsuz olduğunu, koşullarını gözden geçirdiğini belirtiyor.

Durum böyle olunca birçok işveren çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni adımlar atıyor. Çalışanların sağlık endişelerini gidermeye çalışıyorlar ki buna ruh ve mali sağlık endişeleri dahil. Ayrıca uzaktan çalışma seçenekleri daha fazla öneriliyor.

Profesör Anthony Klotz’a göre salgın iş dünyasının geleceğini günümüzde yaşatıyor. Klotz, salgın olmasaydı bugün iş dünyasında yaşananlar için 30 yıl daha beklemek gerekebilirdi ifadelerini kullanıyor.

2019 koşullarındaki çalışma dünyasına dönmüyoruz diyen Klotz yeni değişiklikler kalıcı diyor ve ekliyor; “çünkü bu iş düzenlemeleri hayatımıza daha fazla esneklik ve kontrol sağlıyor, daha fazla özgürlük, daha fazla otonomi getiriyor.”

Peki yeni dönemde çalışanların öncelikleri neler? Esneklik ve sağlık bugünlerde çalışanlar için kritik önemde.

Linkedln’in 2022 küresel yetenek eğimleri raporunda yer alan bir ankete göre iş arayanların yüzde 63’ü için özel hayatla iş hayatı arasında denge sağlayan bir iş, tercih yaparken en önemli öncelik. Maaş ve kurum kültürü de önemli. Pew Araştırma Merkezi’nin anketine göre de ilerleme olanaklarının eksikliği ve saygı görmediğini hissetmek Amerikalı çalışanların istifa etmelerindeki önemli etkenlerden.

Anket, işlerini değiştirenlerin çoğunlukla daha iyi ücret aldıklarını, özel hayatla iş hayatı dengesinin geliştiğini de belirlemiş.

Bazılarının bu süreçte iş değiştirmek yerine emekliliği tercih ettiği de ortaya çıktı. Bazıları ise kendi işinin patronu oldu ve yeni bir iş kurdu. Amerika’da resmi verilere göre geçen yıl 5,4 milyon başvuruyla yeni iş kurmada ani yükselme dikkat çekti.

İşte bu nedenlerle bazı uzmanlar son dönemde rekor seviyelerde görülen istifaları Great Resignation-Büyük İstifa dalgası olarak niteliyor.

