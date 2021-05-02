Çalışma izin belgesi e devlet dışında ek1 ile nasıl alınır?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararı ile tam kapanma süreci 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bazı meslek grupları tam kapanma kararından muaf olacak. Peki, çalışma izni belgesi nasıl alınır? İşte, detaylar...

E-DEVLET DIŞINDA ÇALIŞMA BELGESİ NASIL ALINIR?

E-Devlette yaşanan aksaklık nedeni ile bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formunun elle doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak doldurulması gerekmektedir.

EK-1 FİRMA BELGESİ FORMU İÇİN TIKLAYIN

