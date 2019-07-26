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"Çalışma izni Filistinlilerin mülteci statüsünü etkilemeyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

UNRWA Lübnan Müdürü Claudio Cordone: "Lübnan'daki Filistinlilerin çalışma izni alması, UNRWA'nın kendilerine sunduğu hizmetler bağlamında mülteci statülerini etkilemeyecek"

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Lübnan'daki Filistinlilerin çalışma izni almasının "mülteci" statülerini etkilemeyeceğini açıkladı.

UNRWA'nın Lübnan Müdürü Claudio Cordone, Lübnan Çalışma Bakanı Kemil Ebu Süleyman ile başkent Beyrut'taki makamında görüştü.

Çalışma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebu Süleyman ve Cordone görüşmesinde, son günlerde Lübnan'da yaşayan Filistinli mültecilerin yoğun tepkilerine neden olan çalışma izniyle ilgili uygulamalar ele alındı.

Cordone, "Lübnan'daki Filistinlilerin çalışma izni alması, UNRWA'nın kendilerine sunduğu hizmetler bağlamında mülteci statülerini etkilemeyecek." ifadelerini kullandı.

Çalışma Bakanı Ebu Süleyman da Lübnan yasaları çerçevesinde Filistinlilere her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Bağışçı ülkelerin, Filistin halkına yönelik çalışmalarına devam edebilmesi için UNRWA'ya desteklerini artırmaları temennisinde bulunan Ebu Süleyman, bunun uluslararası toplumun sorumluluğundaki bir insanlık meselesi olduğuna vurgu yaptı.

- Tartışmalara yol açan plan

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasında yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu. Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan müesseselerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerde çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.

Plana karşı çıkan Lübnan'daki Filistinli mülteciler, protesto amacıyla gösteriler düzenleyerek seslerini duyurmaya çalışıyor. Ülkede 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan UNRWA

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