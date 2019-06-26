Çalışma izni olmayan 10 kadın sınır dışı edilecek

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'da alkollü mekanlarda izinsiz çalıştıkları tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadın, Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İznik 'te gerçekleştirdiği huzur operasyonunda alkollü mekanlarda izinsiz çalıştıkları tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadın, İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan Gulnigor P. (27), Hanna K. (28), Semura G. (28), Altynay K. (39), Tabassum K. (33), Afsaneh A. (26), Sulgun C. (26) ve Kravete O. (28), Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Çalışma izni olmayan kadınlar sınır dışı edilecek.

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