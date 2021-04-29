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Çalışma muafiyeti izin belgesi nasıl alınır? İşte tam kapanmada sokağa çıkmak için çalışma muafiyeti izin belgesi alma yöntemi...

29.04.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma muafiyeti izin belgesi almak isteyen vatandaşlar izin belgesi alma yöntemlerini araştırmaya başladı. Çalışma muafiyeti izin belgesini nasıl alınır ve nereden alınır gibi sorular merak edilirken E-Devlet çalışma izin belgesi sayfası yoğun olarak araştırılıyor. Peki tam kapanmaya saatler kala çalışma muafiyeti izin belgesi nasıl alınır? İşte tam kapanmada sokağa çıkmak için çalışma muafiyeti izin belgesi alma yöntemi...

Çalışma muafiyeti izin belgesi nasıl alınır? İşte tam kapanmada sokağa çıkmak için çalışma muafiyeti izin belgesi alma yöntemi...

Tam kapanmada çalışmak için çalışma muafiyeti izin belgesi nasıl alınır sorusu merak ediliyor. Çalışma izin belgesini nasıl ve nereden alınır gibi sorular sıkça araştırılırken E-Devlet çalışma izin belgesi sayfası en çok yapılan aramalardan oldu. Peki çalışma izin belgesi nasıl alınır?

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Toplamda 17 gün sürecek tam kapanma süreci ilan edilmesinin ardından sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgesi ayrıntıları ise merak konusu. Çalışma izni, SGK kaydı e-Devlet sistemi üzerinden alınabilmekte.

Çalışma izni almak isteyenler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girmesi gerekiyor.

e-Devlet sayfasına ulaşmak için bu linki kullanabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama

Bunun için arama boşluğu kısmına “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama” yazmalısınız.

e-devlet-

Ekranda gözüken SGK kaydınızı “Dosyayı indir” seçeneğine tıkladıktan sonra PDF şeklinde indirin ve çıktısını alın.

e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlar için Süleyman Soylu şu açıklamalarda bulundu:

“Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun ‘Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum’ diye bir kağıt imzalayacak."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma

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