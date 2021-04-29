Çalışma muafiyeti izin belgesi nasıl alınır? İşte tam kapanmada sokağa çıkmak için çalışma muafiyeti izin belgesi alma yöntemi...

Tam kapanmada çalışmak için çalışma muafiyeti izin belgesi nasıl alınır sorusu merak ediliyor. Çalışma izin belgesini nasıl ve nereden alınır gibi sorular sıkça araştırılırken E-Devlet çalışma izin belgesi sayfası en çok yapılan aramalardan oldu. Peki çalışma izin belgesi nasıl alınır?

ÇALIŞMA MUAFİYETİ İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? ÇALIŞMA İZNİ İÇİN SOSYAL GÜVENLİK KAYIT BELGESİ ALMA YÖNTEMİ...

Toplamda 17 gün sürecek tam kapanma süreci ilan edilmesinin ardından sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgesi ayrıntıları ise merak konusu. Çalışma izni, SGK kaydı e-Devlet sistemi üzerinden alınabilmekte.

Çalışma izni almak isteyenler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girmesi gerekiyor.

e-Devlet sayfasına ulaşmak için bu linki kullanabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama

Bunun için arama boşluğu kısmına “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama” yazmalısınız.

Ekranda gözüken SGK kaydınızı “Dosyayı indir” seçeneğine tıkladıktan sonra PDF şeklinde indirin ve çıktısını alın.

e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlar için Süleyman Soylu şu açıklamalarda bulundu:

“Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun ‘Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum’ diye bir kağıt imzalayacak."

