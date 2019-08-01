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Çalışma nedeniyle suyu kesilen kanaldaki balıklar telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:00 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kanalizasyon çalışması nedeniyle sulama kanalına gelen suyun kesilmesi sonucu balıklar telef oldu

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kanalizasyon çalışması nedeniyle suyu kesilen sulama kanalındaki balıklar telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Çatalözü Mahallesi'ndeki alt yapı çalışmaları sırasında tarla sulamada kullanılan kanalda bir günlüğüne su kesintisi yapıldı.

Kanalda su seviyesinin düşmesine neden olan kesinti sonucu çok sayıda balık telef oldu.

Kanala giren çocuklar, suyun yüzeyine çıkan balıkları elleriyle toplayıp bidonlara doldurdu.

Kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kanala tekrar su verildiği bildirildi.

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