Çalışma odanızda mutlaka bulunması gereken mürekkep çeşitleri

Daha önce mürekkep kullanmamış kişiler "Mürekkep nedir?" veya "Mürekkep ne demek?" sorularının yanıtını arıyor. Mürekkep; çeşitli boyar maddeler ve renklendiriciler yardımı ile oluşturulan, akışkan bir madde. Fırça veya kalem yardımı ile yazı yazmak için kullanılan bu madde; yazma deneyimini mükemmelleştirdiği kadar görme, dokunma ve koku gibi hislere aynı anda hitap edebiliyor. Aklında onlarca düşünce dolanan ve bunları toparlamak isteyenlere tavsiye edilebilecek, birbirinden kaliteli mürekkep çeşitleri için okumaya devam edin.

1. Bulaşma yapmayan: Graf von Faber-Castell Mürekkep Gri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

75 mililitrelik büyük şişesiyle uzun süreli kullanım avantajı sunan Graf von Faber-Castell Mürekkep Gri üst kalite renk pigmentiyle sıkça tercih edilen bir ürün. Mürekkebin Stane Gray olarak adlandırılan tonu, yazma esnasında mavi gibi gözükse de kuruduğu zaman siyaha yakın bir renk alıyor.

Ürün, kaliteli formülü sayesinde sayfalar arasında bulaşma yapmadığı gibi ışık ve su gibi dış etmenlerden etkilenmiyor. Herhangi bir şekilde silinmediği için güvenle kullanılabiliyor. Kalın tabanlı geniş cam şişesi ile masanızda çok şık bir görüntü oluşturacağı gibi yazma deneyimi açısından da kaliteli bir his sunuyor.

2. "En kaliteli mürekkep hangisi?" diyenlere: Pelikan PL301044YMYE Yeşil

Hem Pelikan markalı hem diğer dolma kalemler için uygun olan Pelikan PL301044YMYE Yeşil, okul ve ofislerde kullanıma uygun bir mürekkep. Ayrıca mavi ve siyah gibi klasik renkler yerine farklı bir ton arayanlar için ideal.

Ürünün şık cam şişesi çevirme kapaklı yapısıyla dökülmelere karşı koruma sağlıyor. Kesintisiz bir yazma deneyiminin yanında yumuşak ve ıslak bir doku sağlayan kalem, dolma kalem sevenlerin tercih edebileceği en iyi ürünlerden biri. Ürünün kahverenginden kırmızıya, turkuazdan siyaha kadar sekiz farklı alternatifi bulunuyor.

3. Kâğıtta güzel izler bırakacak: PARKER Quink Yıkanabilir Dolma Kalem Mürekkebi

Dolma kalem kullanmayı tercih edenler için ideal bir seçenek olan PARKER Quink Yıkanabilir Dolma Kalem Mürekkebi uygun fiyatlı bir ürün. Hızlı kuruyan ve zengin tonlu bir iz bırakan mürekkebi incelerken aklınıza "Mürekkep lekesi nasıl çıkar?" sorusu gelebilir.

Mürekkep lekesini çıkarmak için öncelikle bir miktar sıvı deterjanı lekeye dökmek ve ardından parmakla ovalamak gerekiyor. Daha sonra peçete yardımı ile lekeyi silip vakit kaybetmeden çamaşır makinesinde yıkamanız gerek. Böylece leke henüz giysilere işlemeden onunla mücadele edebilirsiniz.

4. En iyi mürekkep markasını arayanlara: Lamy T53-380 Crystal Şişe Mürekkep Benitoite

Almanya'da tasarlanıp üretilen Lamy T53-380 Crystal Şişe Mürekkep Benitoite hem rengi hem dokusuyla sizi kendisine hayran bırakacak ürünler arasında yer alıyor. Daha akıcı ve çekici bir yazma deneyimi sunan mürekkep kesintisiz şekilde yazmak isteyenler için ideal.

Ürün, defterinize aldığınız notlarda ve attığınız imzalarda fark yaratacak bir mavi tonuna sahip. Metal kapaklı şık şişesi ile her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz ürün, kullanıcı yorumlarında da adından övgüyle söz ettiriyor. Siz de mavi renkli ve kaliteli bir ürün arıyorsanız mürekkebi değerlendirebilirsiniz.

5. Plastik şişesi ile taşıması çok kolay: Zig CNCE103-6 Su Bazlı Pigment Mürekkep

Zig CNCE103-6 Su Bazlı Pigment Mürekkep Japonya'da üretiliyor ve kalitesiyle adından söz ettiriyor. Su bazlı olduğu için daha iyi bir akma performansı sergileyen mürekkep böylelikle yazma deneyimini kusursuz hâle getirir. Özellikle manga çizerleri gibi sanatçılar için ideal bir seçenek olan ürün uygulama yüzeyinde kuruduktan sonra ıslansa dahi su geçirmez ve bozulmaz.

Ürün kullanıcıya plastik şişesiyle ulaşır. Böylelikle ürünü kırılma riski olmadan rahat bir şekilde çantanızda taşıyabilir, ihtiyaç duyduğunuz her an kaleminizi doldurarak kullanabilirsiniz.

6. Huzur veren bir renk tonu arayanlara: Waterman Şişe Mürekkep

Dingin mavi rengindeki Waterman Şişe Mürekkep, olağanüstü bir yazma performansı için özel bir formül kullanıyor. Kesintisiz çizgiler oluşturan sıvı mürekkep canlı renk tonuyla da göz dolduruyor. Şık cam şişesiyle geleneksel bir yapı sergilerken otantik renk tonuyla aklınızdaki düşünceleri kâğıda aktarmak için harika bir yol oluşturuyor.

Yüksek kalitesiyle de beğeni kazanan ürün, geniş renk çeşitliliği ile ihtiyacınız olan tonu kolayca bulmanızı sağlıyor. Mürekkebin deniz mavisi, kahverengi, kırmızı, mor, lacivert, siyah ve yeşil renkli alternatifleri de bulunuyor.

7. Japonya'nın en eski geleneklerinden birini yazılarınızda hissedin: SAILOR Manyo Şişe Mürekkep Yamabuki

Japonya'nın çok eski ve saygın bir şiir antolojisi olan ve "Manyo" olarak adlandırılan "10 Bin Yaprak Koleksiyonu"ndan esinlenilen SAILOR Manyo Şişe Mürekkep Yamabuki hem şişesi hem renk tonuyla sizi kendisine çekecek ürünlerden biri.

Kahverengiye çalan harika bir tonu olan su bazlı mürekkep, pürüzsüz akışı sayesinde tüm dolma kalemler için harika bir seçenek oluşturuyor. Adını 4000'den fazla şiir içeren bir seriden alan mürekkep sayesinde düşüncelerinizin beyninizden kaleminize doğru rahat bir akış sergilediğini hissedeceksiniz.

8. Hoş kokusu ile tüm duyularınıza hitap eden bir ürün: KWZ 4301 Old Gold Dolmakalem Mürekkebi

KWZ 4301 Old Gold Dolmakalem Mürekkebi yazı yazmayı bir hobiden çok tutkuya dönüştürmüş kişilere hitap ediyor. Tamamen el yapımı olarak üretilen ürün, şişesiyle de fark yaratıyor. Şişenin ve ürünün kutusunun üzerinde mürekkep ile yazılmış bir renk örneği bulunuyor. Böylelikle alacağınız renk tonunun tam olarak nasıl durduğunu canlı bir şekilde görme şansı yakalıyorsunuz.

Mürekkebin özel formülü yazma deneyimi esnasında bıraktığı pürüzsüz hissin yanında aynı anda hoş bir vanilya kokusu da yayıyor. Böylelikle sizi hem yazma hem koku deneyimi ile kendisine bağlıyor.

9. Düşüncelerinizi kâğıda aktarmanın en kaliteli yolu: Monteverde G309To Şişe Mürekkep Topaz

Monteverde G309To Şişe Mürekkep Topaz; dayanıklı şişesi ile hemen her yerde çantanızda bulundurabileceğiniz, kaliteli mürekkep çeşitleri arasında yer alıyor. Kullanıcıların ihtiyacına uygun olarak tasarlanan mürekkep uzun ömürlü kullanımı ile ön plana çıkıyor.

Mürekkep; kaliteli şişesi, çevirme kapaklı tasarımı ve eşsiz rengi ile birçok kişinin beğenerek kullandığı bir ürün. Kaliteli bir kâğıda yazıldığı takdirde harika bir yazma deneyimi ve pürüzsüz bir his bırakıyor. Yorumlarda kullanıcıların da keyifle kullandığını belirttiği mürekkebin renk tonunun bakış açısına ve ışığa göre değiştiği söyleniyor.

10. "Kaliteli bir mürekkep nasıl olur?" diye merak edenlere: Cross 8945S1 Dolmakalem Şişe Mürekkep Mavi

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kaliteli dolma kalemler ile kaliteli yazılar yazmak istiyorsanız Cross 8945S1 Dolmakalem Şişe Mürekkep Mavi, sizin için en iyi mürekkep seçeneklerinden biri. 62,5 mililitrelik şişesi ve göz alıcı renk tonu ile masanızda yer alacak mürekkep; imza atmak, düşüncelerinizi kâğıda aktarmak ve not almak için ideal.

Mürekkebin kâğıt üzerinde kusursuz dağılımı ve oluşturduğu kesiksiz çizgilerle düşüncelerinizin bölünmesine imkân yok. Ürün, şık kare tasarımlı şişesi ve sızdırmaz kapağı ile harika bir ikili oluşturuyor. Fikirlerini toparlamaktan ve kâğıda not almaktan hoşlanan insanlardansanız ürüne göz atmanızda fayda var.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

