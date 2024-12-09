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Çalışma ortaya koydu: Bu besinler tehlikeli kanser türünün ilerlemesini engelliyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
09.12.2024 17:01
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Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'ndeki (MSK) araştırmacılar, yüksek lifli, bitki bazlı bir diyet şeklinin, kemik iliğini etkileyen nadir ve tedavi edilemez bir kan kanseri olan multipl miyelomun ilerlemesini geciktirebileceğini gösteren ilk klinik denemeden elde edilen sonuçları bildirdi.

Çalışma ortaya koydu: Bu besinler tehlikeli kanser türünün ilerlemesini engelliyor!

Çalışmaya prekanseröz kan bozukluğu ve multipl miyelom geliştirme riski taşıyan yüksek vücut kitle indeksi (VKİ) olan 20 katılımcı dahil edildi. Katılımcılara 12 hafta boyunca yüksek lifli bitki bazlı yemekler ve 24 hafta koçluk verildi. Çalışmadan önce ilerleyen hastalığı olan iki katılımcı, hastalık ilerleme yörüngelerinde önemli bir iyileşme gösterdi. Ek olarak, kayıttan bir yıl sonra, katılımcıların hiçbiri multipl miyelom hastalığına ilerlememişti.

MSK miyelom uzmanı ve NUTRIVENTION çalışma lideri Dr. Urvi Shah, bu bulguları San Diego, California'da düzenlenen 2024 Amerikan Hematoloji Derneği (ASH) yıllık toplantısında sundu.

Dr. Shah, "Bu çalışma beslenmenin gücünü sergiliyor özellikle yüksek lifli bitki bazlı bir diyet ve bunun mikrobiyom ve metabolizmada daha güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmak için nasıl iyileştirmelere yol açabileceğine dair daha iyi bir anlayışın kilidini açıyor. Bu bulgular, hekimler olarak, özellikle kanser öncesi rahatsızlıkları olan hastalara, diyet değişiklikleri yoluyla kanser risklerini azaltma konusunda bilgi vererek onları nasıl güçlendirebileceğimizi daha da destekliyor." dedi.

KÖTÜ BESLENME, RİSKİ ARTIRIYOR

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Multipl miyelom, ikinci en yaygın kan kanseridir. Son çalışmalar, düşük kaliteli beslenme ve bitkisel gıda alımının azalması olan bireylerde multipl miyelom riskinin arttığını göstermiştir.

YÜKSEK VÜCUT KİTLE İNDEKSİNE DİKKAT

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Ek olarak, bu rahatsızlıklara ve yüksek vücut kitle indeksine (VKİ) sahip bireylerin, bu rahatsızlıklara ve normal VKİ'ye sahip kişilere göre multipl miyelom hastalığına ilerleme olasılığı iki kat daha fazladır. Bu bilgilerle araştırmacılar, bu rahatsızlıklar kansere dönüşmeden önce müdahale etmenin yollarını aramaktadır.

BU BESİNLERİ TÜKKETTİLER

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Çalışma sırasında katılımcılar, meyve, sebze, kuruyemiş, tohum, tam tahıl ve baklagiller gibi tam bitki bazlı gıdalardan istedikleri kadar yemeye teşvik edildi. Bu diyet değişiklikleriyle yaşam kalitesinde, insülin direncinde , bağırsak mikrobiyom sağlığında ve inflamasyonda önemli gelişmeler oldu. Katılımcılar ortalama olarak 12 hafta sonra vücut ağırlıklarının yüzde sekizini kaybetti.

Bu bulgular, yüksek lifli diyetle beslenen farelerin %44'ünün miyeloma hastalığına ilerlemediği, standart diyetle beslenen farelerin ise tamamının miyeloma hastalığına ilerlediği bir miyeloma fare modelinde doğrulandı.

Anahtar Kelimeler:
kanser
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