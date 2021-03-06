Çalışma performansını üst seviyelere taşıyın

Geleneksel tipte mekanik diskler, pek çok mekanik aksamdan oluşur, büyük boyutlardadır ve hem okuma hem de yazma hızları tarafında yüksek performans sunamazlar. İyi tarafı ise, SSD disklere kıyasla daha uygun fiyatla alınabilir durumda olmaları.

SSD diskler ise geleneksel sabit disklere kıyasla daha ufak ve hafif boyutlarda, daha dayanıklı ve veri okuma – yazma hızları ciddi derecede yüksektir. Bu sayede eski bir PC’ye takılsa bile fark edilir performans artışı sağlayabilirler.

SSD'LERDE DE KULLANILAN PEK ÇOK FARKLI TEKNOLOJİ VAR

Adata SU630, 3D QLC NAND teknolojisini bünyesinde barındıran bir ürün. Bu sayede verimli depolama ve depolanan verilerin verimli kullanılabilmesi tarafında avantajlar sunuyor.

LDPC ECC teknolojisi ise, verilerin bütünlüğü ve uzun süreli kullanımda sorunların en aza indirgenmesi tarafında önemli role sahip.

Saniyede 520MB’a kadar okuma değerine erişebilen ürün, yazma tarafında da saniyede 450MB değerini görebiliyor. Özellikle ufak boyutlu dosyalarda (Ki müzik dosyaları, belgeler ve Photoshop dosyaları gibi dosyalardan söz edebiliriz), yazma ve kopyalama tarafında ciddi kolaylıklar sağlanıyor.