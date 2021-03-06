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Çalışma performansını üst seviyelere taşıyın

06.03.2021 10:46 | Son Güncelleme:
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Çalışma performansını üst seviyelere taşıyın

Uygun fiyata yüksek performanslı ve uzun ömürlü bir disk arıyorsanız mutlaka SSD disklere bakmalısınız. İster PC ister dizüstü ya da oyun konsolunda kullanılabilen bu diskler sizleri fazlasıyla memnun edecekler.

Geleneksel tipte mekanik diskler, pek çok mekanik aksamdan oluşur, büyük boyutlardadır ve hem okuma hem de yazma hızları tarafında yüksek performans sunamazlar. İyi tarafı ise, SSD disklere kıyasla daha uygun fiyatla alınabilir durumda olmaları.

SSD diskler ise geleneksel sabit disklere kıyasla daha ufak ve hafif boyutlarda, daha dayanıklı ve veri okuma – yazma hızları ciddi derecede yüksektir. Bu sayede eski bir PC’ye takılsa bile fark edilir performans artışı sağlayabilirler.

SSD'LERDE DE KULLANILAN PEK ÇOK FARKLI TEKNOLOJİ VAR

Adata SU630, 3D QLC NAND teknolojisini bünyesinde barındıran bir ürün. Bu sayede verimli depolama ve depolanan verilerin verimli kullanılabilmesi tarafında avantajlar sunuyor.

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LDPC ECC teknolojisi ise, verilerin bütünlüğü ve uzun süreli kullanımda sorunların en aza indirgenmesi tarafında önemli role sahip.

Saniyede 520MB’a kadar okuma değerine erişebilen ürün, yazma tarafında da saniyede 450MB değerini görebiliyor. Özellikle ufak boyutlu dosyalarda (Ki müzik dosyaları, belgeler ve Photoshop dosyaları gibi dosyalardan söz edebiliriz), yazma ve kopyalama tarafında ciddi kolaylıklar sağlanıyor.

Tabii ki ürün, oyun dosyalarının yüklenilmesi ya da 4K film dosyalarının kopyalanması tarafında da ciddi zaman tasarrufları sağlıyor. Geleneksel bir sabit diske saatlerce bekleyerek kopyalayabileceğiniz bu büyük boyutlu dosyalar, performanslı bir SSD’ye dakikalar içinde kopyalanabiliyor.

OYUN KONSOLUNUZUN ÇALIŞMA PERFORMANASINI ARTIRABİLİRSİNİZ

Diyelim ki içinde geleneksel bir sabit disk olan PC’nizi uzun süredir kullanıyorsunuz ve performansından memnun değilsiniz. Sabit diskiniz yerine Adata SU630’yı kullanmaya başlarsanız, Windows 10’un açılma hızından programların çalışma performanslarına kadar ciddi bir performans artışıyla karşılaşmanız büyük olasılık.

Bir diğer çözüm noktası da oyun konsolları. Güncel oyun konsollarında SSD diskler kullanılıyor ve ek depolama olarak bu ürüne başvurabilirsiniz. Peki ya eski bir konsol kullanıyorsanız ne olacak? İşte bu cihazlara da Adata SU630’u takabilir ve oyun dosyalarını bu SSD üzerinden çalıştırabilirsiniz. Bu, oyunların install, yani çalıştırılabilir hale gelmesi için gerçekleşen yükleme sürecinden bölümler arası loading – yükleme süreçlerine kadar ciddi performanslar sağlayabiliyor. Özellikle açık dünya oyunları oynuyorsanız, performans düşüşü yaşamadan keyifli saatler yaşayabilirsiniz.

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