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Çalışma ruhsatı olmayan market zincirinin şubesi mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 18:47 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ulusal bir market zincirinin şubesi çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.Kahta Gazi Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde 1 hafta önce faaliyete giren Türkiye çapında birçok şubesi olan marketler zincirinin Kahta Belediyesi tarafından yapılan denetimde çalışma ruhsatının olmadığı tespit edildi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ulusal bir market zincirinin şubesi çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kahta Gazi Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde 1 hafta önce faaliyete giren Türkiye çapında birçok şubesi olan marketler zincirinin Kahta Belediyesi tarafından yapılan denetimde çalışma ruhsatının olmadığı tespit edildi. Belediye tarafından yasal mevzuatta belirtilen 6 günlük tahliye süreci sonunda iş yeri mühürlendi. Mağaza yetkilileri, mahkeme sürecini bekleyeceklerini iş yeri ruhsatı ile ilgi gereken işlemlerin yapıldığını belirtti. Mühürleme işleminin ardından market kapatıldı.

Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, Kahta Belediyesince alınan bu kararın yerinde olduğunu belirterek bir yazılı açıklamada bulundu. Çatan açıklamasında, “Zincir marketler tamamen kendi kurallarıyla iş yapıyorlar. İlçemizin nüfusu göz önünde bulunduğunda faaliyet gösteren zincir marketlerin yeterli sayıda olduğu, müracaatlara sınırlandırma gibi önlemler alınmaması halinde ilçemizdeki küçük esnafın büyük zarar göreceğini Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı’ya iletmiştik. Kendisi de bu konuyu meclis gündemine almıştı. Kahta Belediye meclisinde yapılan görüşmede sınırlandırma getirilmesi için müracaatlarında aranan şartların tamamının karşılanması gerektiğine oy birliğiyle karar verilmişti. Market, aranan şartları karşılamadan en önemlisi çalışma ruhsatı verilmeden faaliyetine başladı. Akıl alır gibi değil. Yasal izinler alınmadan bir iş yeri nasıl açılabilir” ifadelerini kullandı.

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