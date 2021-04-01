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Çalışma sırasında patlayan borudan çıkan su metrelerce yükseldi

01.04.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de yapılan yol çalışması sırasında yanlışlıkla İSKİ’ye ait su borusu patladı.

Küçükçekmece’de yapılan yol çalışması sırasında yanlışlıkla İSKİ’ye ait su borusu patladı. Metrelerce havaya yükselen su nedeniyle çalışanlar zor anlar yaşadı.
Olay, geçtiğimiz gün Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sokak üzerinde yapılan çalışma sırasında kepçe operatörünün bir anlık hatası nedeniyle su borusu patladı. Borunun patlamasıyla birlikte bir anda su metrelerce yukarı fırladı. Kepçe operatörü çaresizce tazyikli suyun üzerini kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada durum hemen İSKİ ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler hemen suyu kesti. Patlayan boru ekipler tarafından yeniden tamir edildi. Yaşanan bu olay nedeniyle sokakta bulunan yol çalışması uzun süre durmak zorunda kaldı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin çalışma yaptığı esnada borunun patlamasıyla birlikte tazyikli bir şekilde metrelerce fırlayan su ve kepçe operatörünün suyu durdurma çabaları yer aldı.

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