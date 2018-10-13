"Çalışma takvimi değil, görev tablosu"

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) önemli gün ve haftalar takviminde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yer almadığı iddiasına ilişkin, "Haberde sözü edilen çizelge 'Çalışma Takvimi' değil, belirli gün ve haftalarda yapılacak olan programların hangi okullarımızın ve birimlerimizin sorumluğunda yürütüleceğini gösteren 'Görev Tablosu'dur." açıklaması yapıldı.

"29 Ekim'i sildiler" başlıklı bir haberde yer alan Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullara gönderdiği önemli gün ve haftalar takviminde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın olmadığı iddiası üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Haberde sözü edilen çizelgenin "Çalışma Takvimi" değil, belirli gün ve haftalarda yapılacak olan programların hangi okulların ve birimlerin sorumluğunda yürütüleceğini gösteren "Görev Tablosu" olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Habere konu olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ilçe kutlama komisyonu tarafından koordine edilerek bütün okulların katılımıyla Kadıköy Kaymakamlığınca yürütüldüğünden, Kadıköy İlçe Müdürlüğümüzce hazırlanan 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda yer almamıştır.

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre, Kadıköy ilçemizdeki tüm okullarımız ayrıca kendi okullarında hazırladıkları program dahilinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaktadır."

