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Çalışma tutkunlarına yeni yıla özel hediye! Camın şıklığı artık çalışma masanızda

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 15:28 | Son Güncelleme

Çevre dostu tyvek kağıt çantalarıyla yaşama değer katan SAGA Tasarım şimdi de Arya Collection’la camın zarafetini çalışma masalarına taşıyor.

Çalışma tutkunlarına yeni yıla özel hediye! Camın şıklığı artık çalışma masanızda

Kağıtlık, kalemlik, ataşlık ve bardak altlığından oluşan dörtlü set çalışma masalarına şıklık katıyor. Her biri el yapımı olan Arya Collection’da yer alan ürünler uzun yıllardır cam sanatıyla ilgilenen sanatçı Tuğçe Tüfekçi Erkan imzası taşıyor.

Roze, füme, lacivert, amber, yeşil renklerinden oluşan birbirinden şık cam çalışma masası setleri D&R, Nezih başta olmak üzere birçok saygın kırtasiye mağazasında! Fiyat; 837.90 ve 896.90 TL.

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SAGA TASARIM

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CAM tyvek Arya Collection saga tasarım

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