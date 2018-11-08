Çalışma tutkunlarına yeni yıla özel hediye! Camın şıklığı artık çalışma masanızda

Kağıtlık, kalemlik, ataşlık ve bardak altlığından oluşan dörtlü set çalışma masalarına şıklık katıyor. Her biri el yapımı olan Arya Collection’da yer alan ürünler uzun yıllardır cam sanatıyla ilgilenen sanatçı Tuğçe Tüfekçi Erkan imzası taşıyor.

Roze, füme, lacivert, amber, yeşil renklerinden oluşan birbirinden şık cam çalışma masası setleri D&R, Nezih başta olmak üzere birçok saygın kırtasiye mağazasında! Fiyat; 837.90 ve 896.90 TL.

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