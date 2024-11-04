'Çalışmadan maaş alan oyuncular var' demişti! Tamer Karadağlı o sözlerine açıklık getirdi! 'Ceza vermek niyetinde...'

Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk karakteriyle hafızalara kazınan ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, 'Lale Devri bitti' çıkışıyla gündem olmuştu. Karadağlı, "Bazı oyuncularımız 15 sene boyunca oynamamış. Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama çalışmıyor. Bunlar istifa ettiler. Lale Devri bitti. Sayıları çok fazla değildi. Çalışmak isteyen çok fazla oyuncu var. Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum" demişti.

"Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama ‘ben oyuncuyum’, ‘ben tiyatrocuyum’ demesi doğru gelmiyor. Çalışmayacaksanız ‘istifa edin’ diyorum. Hakkaniyetli olmaya çok özen gösteriyorum. Birçok arkadaşımıza, ‘gidin dizi-filmlerde oynayın, para kazanın, görünür olun, isminiz marka değeri taşısın’ diyorum. Bunu destekliyorum. Herkese de izin veriyorum. Ama sözleşmelerinde ‘asli görevinizi aksatmamak’ kaydıyla." ifadelerini kullanmıştı.

"ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

Antalya'da Kültür Yolu festivaline katılan Karadağlı ise gündem olan 'Lale Devri' sözleriyle ilgili yeni açıklama yaptı. 'Çalışmadan, bankamatik sanatçısı' sözü sorulan ünlü isim "Ben hiç öyle bir şey söylemedim. Ben Lale devri bitti dedim. Onu başkası söyledi. Biz ceza vermek niyetinde değiliz. Bizim derdimiz kucaklayıcı olmak. O kadar çok talep var ki bize. Valilerimizden, kaymakamlarımızdan..." dedi.

Karadağlı, "Bizim bu talepleri karşılayabilmemiz için yeni oyunlar üretmemiz gerekiyor. Var olan sanatçılarımı da kullanmam gerekiyor. Kendi açıklamamda da söylemiştim dışarıda iş yapmalarını zaten destekliyorum. Söylediğim şey asli görevlerini de yapsınlar. Benim o istekleri karşılayabilmem için sürekli yeni proje üretmem gerekiyor." yanıtını verdi.