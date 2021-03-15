HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çalışmak için gittiği hastane inşaatında defalarca bıçaklandı

Çalışmak için gittiği hastane inşaatında defalarca bıçaklandı

15.03.2021 11:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çalışmak için gittiği hastane inşaatında defalarca bıçaklandı

Manisa’nın Kula ilçesinde daha önceden çalıştığı hastane inşaatında yeniden işe başlamak için giden inşaat işçisi, önceden husumetli olduğu elektrik ustası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı.

Manisa’nın Kula ilçesinde daha önceden çalıştığı hastane inşaatında yeniden işe başlamak için giden inşaat işçisi, önceden husumetli olduğu elektrik ustası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. İşçi, aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, şüpheli şahıs ise polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Manisa’nın Kula ilçesinde yapımı devam eden devlet hastanesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz yıl hastane inşaatında çalıştıktan sonra, bir süre çalışmaya ara veren Remzi Tırtar (35), işe tekrar başlamak için hastane inşaatına gitti. Sabah saatlerinde işe başlayan Tırtar, bir süre sonra önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen ve aynı inşaatta elektrik ustası olarak çalışan Ferhat S. ile karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesi ile Ferhat S., yanındaki bıçak ile Remzi Tırtar’a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Remzi Tırtar, inşaat işçilerinin ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Remzi Tırtar, burada ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tırtar’ın, akciğerine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alındı
Öte yandan, bıçaklı kavganın ihbar edilmesi üzerine hareket geçen polis ekipleri, şüpheli Ferhat S.’yi hastane inşaatında yakaladı. Kavgada kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanan Ferhat S., gözaltına alınarak işlemler için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çalışmak için gittiği hastane inşaatında defalarca bıçaklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı
Covid-19'u 7 dakikada yok ediyor! İlk denemeler yapıldıCovid-19'u 7 dakikada yok ediyor! İlk denemeler yapıldı
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet Ramazan takvimini açıkladı

İlk oruç ne zaman tutulacak?

Berat kandili ne zaman? 2021 Berat kandili ne zaman idrak edilecek?

Berat Kandili ne zaman?

Son Dakika: MİT'ten Suriye'de operasyon! İbrahim Babat yakalandı

MİT'ten operasyon! İbrahim Babat yakalandı

Kılıçdaroğlu ikinci doz aşısını yaptırıdı

Kılıçdaroğlu ikinci doz aşısını yaptırıdı

2021 yılı fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman ve kimlere verilir?

2021 yılı fitre miktarı ne kadar?

Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş

'Pes' dedirten olay! Yasak aşkını mahkemeye getirmiş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.