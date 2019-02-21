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Çalışmalar devam ediyor! Dünyanın en büyüğü olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 07:32 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını almaya hazırlanan 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle simgelerin köprüsü olmaya hazırlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı "1915 Çanakkale Köprüsü"nün denize indirilen Avrupa ve Asya kule keson temellerinin çalışmaları sürdürülüyor.

Geçen 18 Ocak'ta düzenlenen törenle köprünün en önemli yapılarından biri olan kule keson temellerinin kuru havuz inşaatından alınarak yüzdürüldüğünün belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

Tasviye çalışmaları devam ediyor

"Islak havuzdaki imalat çalışmaları ile Asya ve Avrupa ankraj imalatları, Avrupa ve Asya yaklaşım viyadüğünde kazı çalışmalarına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya kule temeli için çakıl yataklaması tamamlandı, tesviye çalışmaları devam ediyor. Avrupa kule temelinde de çakıl yataklama çalışmalarına devam edilen köprünün proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Koru arasındaki kesimlerde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları gerçekleştiriliyor. Toplam uzunluğu 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ile beraber 3563 metre uzunluğunda, çelik kule yüksekliği 318 metre olacak olan köprü tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak."
Açıklamada, yapılacak olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacağı, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacağı ifade edildi.
Toplam 2 bin 904 personel ve 161 iş makinesiyle çalışmaları sürdürülen "1915 Çanakkale Köprüsü"nün 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. (AA)
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Çanakkale asma köprü 1915 Çanakkale Köprüsü

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