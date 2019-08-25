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Çalışmaları engelleyip, kadın polisin kolunu ısırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 12:27 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde DEDAŞ ekiplerinin çalışmasını engelleyen mahallenin kadınları, olay yerine gelen bir kadın polisin kolunu ısırdı.

Çalışmaları engelleyip, kadın polisin kolunu ısırdı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde DEDAŞ ekiplerinin çalışmasını engelleyen mahallenin kadınları, olay yerine gelen bir kadın polisin kolunu ısırdı. Ekiplerin çalışmasını engellemeye çalışan iki kadın gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
Olay, dün öğle saatlerinde Koçhisar Mahallesi 328. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, DEDAŞ ekipleri sokağın elektrik şebekesini yer altına almak için çalışma başlattı. Mahalleli, ekiplerin çalışmasını engelleyince olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mahallede yaşayan bir kadın DEDAŞ’ın kazdığı kanala uzanarak ekiplere zorluk çıkardı. Bunun üzerine olay yerine kadın polisler de çağrıldı. Kadınlardan biri, olay yerine çağrılan ve görevini yapmaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırdı. Olaya karıştıkları ileri sürülen şüpheli C.H. ve H.K. yakalanarak polis merkezine götürüldü. Görevini yapmaya çalışan polise zorluk çıkarma, görevini yaptırmama ve kasten yaralamadan gözaltına alınan iki şüphelinin bugün adliyeye çıkarılacağı belirtildi. Söz konusu şahıs hakkında kaçak elektrik kullanmaktan işlem başlatılacağı da öğrenildi.
Öte yandan, kadınlar tarafından kolu ısırılan kadın polisin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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