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Çalışmasını isteyen kocasını bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

İZMİT'te, R.Y.(24) maddi zorluklar yaşadıklarını çalışması gerektiğini söyleyen eşi Serkan Y.'yi kolundan bıçakladı.

Çalışmasını isteyen kocasını bıçakladı

Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, R.Y.(24) maddi zorluklar yaşadıklarını çalışması gerektiğini söyleyen eşi Serkan Y.'yi kolundan bıçakladı.
İzmit Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan R.Y. ile Serkan Y. sabah saatlerinde tartıştı. İddiaya göre, Serkan Y. eşine maddi zorluk yaşadıklarını ve çalışması gerektiğini söyledi. R.Y. yaşanan tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla kocasını kolundan yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan sol kolundan yaralanan Serkan Y.'yi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Serkan Y. tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen polis ekipleri R.Y.'yi gözaltına alırken, olayda kullandığı bıçağa el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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