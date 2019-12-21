HABER

Çalışmayan aracın altındaki civatayı gördü, eğilip bakınca şok oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 15:15 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halindeki ticari aracın marş dinamosu hırsızlar tarafından sökülerek çalındı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halindeki ticari aracın marş dinamosu hırsızlar tarafından sökülerek çalındı. Sürücü durumun farkına araç çalışmayınca vardı. Aracın altındaki civatayı gören sürücü kardeşi ile birlikte aracın altına baktıklarında marş dinamosunun çalındığını gördü.
Olay bu sabah saatlerinde Aydınevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evin önünde park halinde bulunan 07 LJ 586 plakalı ticari aracın motorunun alt kısmında bulunan marş dinamosu kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülmek suretiyle çalındı. Sabah karanlığında aracını çalıştırmak istediğini belirten araç sahibi M.O. “Aracım marşa basmayınca kardeşimi aradım. Gelip baktı. Aracın altına baktığımızda cıvata gördük. Altına dikkatlice bakınca marş dinamosunun olmadığını gördük. Hemen polise haber verdik” dedi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olayla ilgili gerekli incelemelerde bulunurken olayın şüphelilerinin bulunması için çalışma başlatıldı.

İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı
Belleten 298. sayısıyla okurlarla buluştuBelleten 298. sayısıyla okurlarla buluştu
GÜNCELLEME - Batman'da iş merkezinde yangınGÜNCELLEME - Batman'da iş merkezinde yangın
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Bez Bebek'in Yağmur'u son haliyle olay oldu! 'Burnunu yaptırmış'

Bez Bebek'in Yağmur'u son haliyle olay oldu! 'Burnunu yaptırmış'

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul havalimanlarında akılalmaz göçmen kaçakçılığı! Aralarında polisler de var

İstanbul havalimanlarında akılalmaz olay! Polisler de...

Flaş açıklama: Terör bitmek üzere! 500 civarında terörist kaldı

Flaş açıklama: Terör bitmek üzere! 500 civarında terörist kaldı

MSB duyurdu: Irak kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Irak kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Rejim uçakları Serakib'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

Rejim uçakları Serakib'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı

Ağabeyiyle yolda yürürken bir anda...

Güvenlik soruşturmasıyla ilgili yeni gelişme! O madde tekliften çıkarılıyor!

O madde tekliften çıkarılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.