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Çalıştığı çeyizciden çaldığı eşyalarla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 15:30 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Abdullah S.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Abdullah S. (25), çalıştığı çeyizlik eşya firmasının deposundan çaldığı ürünleri, boş bir dükkana götürdüğü sırada yakalandı. Abdullah S., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çeyizlik eşya firmasının deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, çalınan eşyaların yüklendiği aracı plakasından tespit etti. Aracın izini süren jandarma, Abdullah S.'yi, çaldığı eşyaları boş bir dükkanın önüne indirirken yakaladı.

Firmanın sevkiyat bölümünde çalıştığı öğrenilen şüphelinin çaldığı 100 tencere, 270 şemsiye, 15 süs eşyası, 150 stor perde, 60 yolluk halı, 15 bıçak seti, 10 tost makinesi ve 15 çaydanlığın piyasa değerinin 30 bin TL olduğu belirtildi. Çalıntı eşyalar firmaya teslim ediliken, Abdullah S. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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