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Çalıştığı fabrikada elini makineye kaptıran kadın işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir lastik fabrikasında elini makineye kaptıran kadın işçi yaralandı.Alınan bilgilere göre; Bilecik 1.

Çalıştığı fabrikada elini makineye kaptıran kadın işçi yaralandı

Bilecik’te bir lastik fabrikasında elini makineye kaptıran kadın işçi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Ata Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında çalışan Gülsüm G. (42), dünkü 16:00-24:00 vardiyasında çalıştığı esnada motosiklet lastiği yapımına yarayan lastik imar makinesine elini kaptırdı. Kadının yardımına diğer çalışanlar yetişirken, yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, makineye kaptırdığı elinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Çalıştığı fabrikada elini makineye kaptıran kadın işçi yaralandı

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