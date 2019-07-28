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Çalıştığı firmanın yolcu otobüsünün altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 23:42 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir firmada çalışan Akif Bayram (38), geri manevra yapan otobüsün altında kaldı.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir firmada çalışan Akif Bayram (38), geri manevra yapan otobüsün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Bayram tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Firma çalışanı Akif Bayram, geri manevra yapan Murat E. yönetimindeki 21 GB 341 plakalı yolcu otobüsünün altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Bayram, Acil Servis'te yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü Murat E. gözaltına alınırken, yolcular ise başka bir otobüse bindirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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